Inglismaa asus kohtumist juhtima 8. minutil Elliot Whitehouse'i väravast, aga juba kaks minutit hiljem Pavel Dõmov viigistas. Eesti edu ei püsinud kaua, sest 13. minutil lõi Jamal Lowe 2:1. Järgnenud kohtumine kulges Eesti meeskonna suuremas või väiksemas ülekaalus, aga väravani jõuda ei õnnestunud. Õhtuleht tegi kohtumisest koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga otseülekande, mis on järelvaadatav.

Tegemist on rahvusvahelise turniiri International Challenge Trophy nimelise turniiri mänguga. Nelja meeskonna osalusel toimuval võistlusel on Eesti tunnistanud võõrsil Slovakkia U21 koondise 4:0 paremust, viimati tehti septembri alguses A. Le Coq Arenal 3:3 viik Ukraina U20 koondisega.

Slovakkia ja Ukraina on kõik kolm alagrupifaasi kohtumist juba pidanud. Pääsu finaali on kindlustanud Slovakkia seitsme punktiga, Inglismaa on hetkel kolme punktiga (kahest mängust) teine. Ukraina punktisaldoks jäi kaks, Eestil on enne viimast kohtumist neljandana koos üks punkt. Võidu korral pääseks Eesti finaali, viigi või Inglismaa võidu korral pääseksid finaali külalised.

Peatreeneri kohusetäitja Urmas Kirsi lõplikusse valikkuse kuulub 17 mängijat. Noortekoondise koosseisus teevad kaasa Brent Lepistu, Karl Mööl ja Joonas Tamm, kes veetsid eelmie nädala esimese poole EM-valikmänguks valmistuva A-koondisega. Üheksa U23 koondise mängijat liitub pärast kohtumist A-koondisega, keda ootavad ees maavõistlused Saint Kitts ja Nevise ning Antigua ja Barbudaga.

Eesti U23 koondise koosseis: