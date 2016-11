"Arstid ütlesid, et taastumisaeg täpsustub operatsiooni käigus. Uuringute järgi tundub, et katki on ristatiside. Kui nii, siis on ennustatav taastumisaeg poole aastat. Operatsioonile lähen novembri lõpus," sõnas Morozov Õhtulehele.

Keskkaitsja vahetati 5. novembri matšis vigastuse tõttu välja juba 11. minutil. "Tol hetkel ei kartnud, et midagi nii tõsist. Arstid ütlesid, et tavaliselt ristatiside sel moel katki ei lähe. Aga kui uuringutele läksin, siis ilmnes, et olukord on halb. Pole midagi teha, vigastused on paraku üks osa jalgpallist," tõdeb Morozov.

29kordse internatsionaali leping Levadiaga kestab järgmise hooaja lõpuni, ent pooleaastane paus tähendab, et talvist ettevalmistust ta meeskonnaga kaasa teha ei saa ning platsile naasmisele saab mõelda alles maikuus, kui tšempionaat täies hoos.

"Ees ootab raske aeg. Nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Tuleb vastu pidada ning taastusravi korralikult läbi teha. Lähedaste toetus on mulle kindlasti väga tähtis. Loodan tugevamana tagasi tulla," rääkis Morozov.