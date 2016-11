Kes oleks 12 kuud tagasi osanud arvata, et Premier League’i tipus troonib meeskond, kelle ridadesse kuulub eestlane. Ja mitte ainult kuulub, vaid ta on pooltes klubi senipeetud mängudes ka väljakul käinud. Ragnar Klavan on jalgpalluri Nirvaanas.

Kes veel aimu ei saanud, siis Õhtulehe Inglismaal filmitud saate "Unibeti Vutihullus" tänase osa keskmes on meie ainus jalgpalli sünnimaal profileiba teeniv pallur, maailmakuulsa Liverpooli jalgpalliklubi keskkaitsja Klavan.

Kui palju peab Eesti koondise kapten autogramme kirjutama, mis keeles kõneleb ta Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppiga ja kas ta on juba ära harjunud iga nädalavahetus maailmakuulsa klubi numbrit 17 kandvat särki selga tõmbamisega? Neile küsimustele annab tänane "Unibeti Vutihullus" vastuse.

Saate hoolikamatele jälgijatele jäi kindlasti silma, et Vutihullus on liikunud oma varasemalt laupäevaselt eetripäevalt reedesse. Eks ikka selleks, et jätta tervislik õhuvahe enne järgmist saadet, mis läheb eetrisse juba Meistrite liiga mängudevooru eel teisipäeval.