Nii ja vahel ka naa. Kui armeeklubi mängu tõsiselt võttis, võis Kalev kohati vastu saada, kuid üldiselt suurenes vahe mitte kõige kiiremini, ent halastamatult. Oli selge, et CSKA ei pidanud Tallinnas 100 protsenti välja panema, kuid klassi meeskond näitas. Ning kui Itoudisele midagi ei meeldinud, võttis ta hoobilt aja maha.

Teodosic alustas väga tujuka ässana. Väljakule tulles tegi ta peagi vea Demonte Harperi vastu ega olnud vilega rahul. Järgmisel oma meeskonna rünnakul vilistati talle "jooks" ning see viis serblasest mängujuhi endast täiesti välja. Ta näitas veel mitu minutit hiljem kohtunikule tantsusamme - ikka kaks, mitte kolm tükki. Ent teisel veerandil hakkas vihale aetud mees järjekindlalt tabama ja kogus poolajaga 12 punkti.

3. Mida saab Kalev kanda positiivsele poolele?

Publikuarvu ja võitluse. Kui üldiselt ei kipu rahvas Ühisliiga mängudel käima, siis CSKA kujutab endast erandit. Nii Venemaa, Ühisliiga kui praegu ka Euroopa parim klubi on tavapärasest suurem magnet. Kahjuks siiski just "tavapärasest suurem", mitte ei saa kasutada näiteks väljendit "totaalne". Suurhall täitus küll umbes kahe kolmandiku ulatuses (ca 4000 huvilist), ent täismajast ja uste taha jäänud huvilistest ei saanud rääkida. Selle toimumiseks oleks vaja, et omadel oleks praegusest suurem võiduvõimalus... Kalev võitles korralikult, miinus 19 CSKAga on täiesti normaalne tulemus.

4. Kes olid mängu paremad?

CSKA meeskond ja Mickell Gladness. Ühtlasest CSKAst on võimatu kedagi eraldi välja tuua. Kalevi poolel paistis skoori mõttes silma Demonte Harper, kuid eraldi tuleb esile tõsta Gladnessi. Ta kindlustas hästi korvialust, säras mitme kulbiga, noppis lauapalle ja realiseeris rünnakul omad võimalused. Ent oli selge, et kõik 40 minutit ta ei jaksa. Ning kui ta pingile maandus, tekkis kolmesekundialasse kohe tühjus. Gladnessi lõppsaldo: 35 minutit, 9 punkti, 10 lauapalli, 4 kulpi, 2 vaheltlõiget, 0 pallikaotust.

5. Mida peab Kalev edasist silmas pidades parandama?

Kõike. Kui võrrelda Vana Maailma parimaga, siis tõepoolest: kõike. Reaalsusse jäädes on aga palju kõvemadki tiimid jäänud CSKA karusselli vahele - näiteks Peterburi Zenit kaotas hiljuti ligi poolesaja punktiga. Kalev mängis omal tasemel nii, nagu oskusi ja jaksu oli. Samas kadus näiteks mitme mängu liider Mark Tollefsen viimase veerandini täiesti ära - tema nägi küll, millises suunas Euroopas läbi löömiseks arenema peab. Ning selge on seegi, et lahkunud Robert Upshaw'st tühjaks jäänud koht korvi all tuleb täita.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?