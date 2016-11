Jalgpalli Meistrite liiga 5. alagrupivooru keskses kohtumises võtavad Londonis mõõtu kohalik Arsenal ning naftarahast pururikas prantslaste Pariisi Saint-Germain. Väldiks Inglismaa klubi kaotust, oleks Arsene Wengeri hoolealustel suurepärane võimalus alagrupp võita.

Arsenal on viimasel kuuel aastal Meistrite liigale "head aega" öelnud play-off’i esimeses ringis ning statistikale toetudes on alagrupi võitmine klubivuti tähtsaimas sarjas kaugele jõudmiseks hädavajalik: alates hooajast 2010/11 on 48st avafaasis teise kohaga lõpetanud meeskonnast tervelt 39 konkurentsist pudenenud 16 parema hulgas.

Üheksast pääsenust on finaali jõudnud vaid mullu kevadel FC Barcelona paremust tunnistama pidanud Torino Juventus.