Andy Murray kindlustas Novak Djokovici alistamise ja ATP World Tour finaali võiduga, et lõpetab hooaja maailma tennise esinumbrina. Ja see tähendab, et konkurendid vaatavad tema peale hoopis teistsuguse pilguga.

"Tere tulemast maailma esinumbrite klubisse," kõlas snuukri valitseva maailmameistri Mark Selby sõnul Murrayle, vahendab Daily Express. "Mida ma talle õpetuseks öelda võin on see, et nüüd oled sa jahitav, mitte jahimees nagu varem.

Mina ise ei saanud selle muutusega hakkama, kui esimest korda esimeseks tõusin. Vastased hakkasid minu vastu paremini mängima, pingutasid aina rohkem, sest mul uhkem skalp kui varem. Nii et sa pead veelgi rohkem vaeva nägema, et seal kohal püsima jääda."

Leicesterist päris Selby võitis oma teise MM-tiitli vaid paarkümmend minutit pärast seda, kui Leicester City jalgpallimeeskond oli kindlustanud endale Inglismaa meistriliiga võidu. (AFP/Scanpix)

Selby lisas: "Varem läksin ma võistlustele arusaamaga, et maailmameistrina ja edetabelijuhina pean ma alati mängima veatult. Aga see ei olnud realistlik siht ja ei aidanud mind kuidagi, mistõttu mu sooritused langesid. Seekord olen olukorraga palju paremini harjunud ja teise MM-tiitli võit aitas mul maha rahuneda ja leevendas survet."