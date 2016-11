Õnneks on jalgpallis võimalik lüüa väravaid ka ilma ise rünnakuid löögiga lõpetamisega – 45. minutil mõisteti Arsenali kasuks penalti, mille realiseeris Oliver Giroud ning 60. minutil lendas PSG klaarikslöök karistusalas vastu Marco Verrattit, kellest põrkus pall enda väravasse.

PSG päästis omakorda 77. minutil Lucas Moura, kes sai vabalt kuue meetri kauguselt palli peaga väravasse kõksata. Viigi jalule seadmise järgselt oli Pariisi klubil veel mitu head rünnakuvõimalust, ent David Ospinast rohkem jagu ei saadudki. Avamängus oli tehtud 1:1 viik ja et nüüd lepiti 2:2, jätkavad mõlemad meeskonnad 11 punkti peal ning alagrupi võitja selgub viimase vooru mängude tulemusel.

Euroopa liigasse viiva kolmanda koha jahil tegid Basel ja Ludogorets 0:0 viigi ja mõlemad meeskonnad jätkuvad kahe punkti peal.

B-grupi varases mängus ronis Besiktas kodus Benfica vastu välja 0:3 kaotusseisust ja teenis tabelisse väärt punkti. Tulemus on seda magusam, et Napoli ei suutnud Itaalias jagu saada Kiievi Dinamost ehk kuigi Besiktas on alagrupis kolmandal kohal, piisab neile edasipääsu kindlustamiseks viimases matšis võõrsil Dinamo alistamisest, sest ühe punkti kaugusel olevad Benfica ja Napoli kohtuvad omavahel.

Grupis C oli Neymari oivaline sööt Lionel Messile põhjus, miks Barcelona läks Celticu vastu 1:0 juhtima. Argentiinlase realiseeritud penalti vajutas pitseri 2:0 võidule.

Manchester City pidi võõsil Mönchengladbachi Borussia vastu leppima 1:1 viigiga, sealjuures tuldi David Silva väravaga välja kaotusseisust. Katalaanid kindlustasid grupivõidu, City teise koha.

Päeva suurima uudispommina ei saanud Müncheni Bayern võõrsil jagu FK Rostovist ning venemaalt naastakse 2:3 kaotusega. Et Atletico Madrid alistas PSV 2:0 (55. Kevin Gameiro, 66. Antoine Griezmann), on alagrupi edasipääsejate paremusjärjestus paigas juba enne viimast mängudevooru, kus Atletico ja Bayern omavahel madistavad. Madridi klubi saab play-offi loosiks asetuse, Bayern peab hakkama mõõtu võtma mõne teise alagrupi võitjaga!