35-40 nädalat aastas laagrites ja turniirikarussellil. Sa näed kogu aeg ühte ja sama nägu. Sportlane ja treener on omavahel rohkem koos kui pere ja sõpradega. Rutiinsed harjutused. Marsruut lennujaam-hotell-väljak. Tundidepikkused ootamised võistlustel. Pole nii glamuurne, kui väljapoole paistab. Aga kui tahad jõuda tennisemaailma tippu ja seal püsida, siis teisiti ei saa.

Kaia Kanepi tõusis parimatel päevadel maailma edetabelis teise kümnesse ja on selle kõik läbi teinud. Nüüd sammub sama rada Anett Kontaveit. 20aastane piiga säras eelmisel nädalal antud pressikonverentsil kui päike ja rõhutas, et vaatamata väikesele edetabelikoha langusele näeb ta aasta teises pooles positiivset.

Ta harjutab kevadest saati uue treeneri, hollandlase Glenn Schaapi juhendamisel. Tennisemaailmas öeldakse: treenerivahetused on loomulikud, käivad alaga kaasas. Tolle mehe CV on vägev: tema käe all tõusid omal ajal maailma esireketiks Jennifer Capriati ja Dinara Safina, näpunäiteid on saanud veel rida naiste tippe. Nüüd püüab Schaap lennutada kõrgele orbiidile Kontaveiti.

Anett Kontaveit servimas Guangzhou turniiri võidukas veerandfinaalmängus Viktorija Golubiciga. (AFP / Scanpix)

Mõne päeva pärast seisab mõlemal ees reis Taimaale, kus soojas kliimas jätkatakse valmistumist järgmiseks hooajaks. Kontaveit istus Õhtulehega pikemalt maha, et rääkida treeneriga seotust kõike: mille põhjal mängija juhendajat valib, kuidas saadakse nädalate kaupa koos olles hakkama, millised peavad olema treeneri iseloomuomadused, kuidas too mänedžerina mängijat aitab, mida tehakse pikalt oma mängujärge oodates ning lõpuks – mida uut on Schaap treeningutesse toonud ja millises suunas püütakse mängu muuta.