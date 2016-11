Hispaania jalgpalli kõrgliiga 13. voorus leppis FC Barcelona võõrsil Real Sociedadi vastu 1:1 viigiga. Tulemus iseenesest väga üllatav pole, sest Barcelona ongi La Ligas heitlikult esinenud (enne tänast oli neil kaheksa võidu kõrval kirjas kaks viiki ja kaks kaotust), aga pilt kohtumise statistikale jahmatab.

Pealelöögid 17:10, löögid raami 6:2, nurgalöögid 8:6, pallivaldamine 52:48. Ja kõik Real Sociedadi kasuks! Esimesel poolajal ei sooritanud Barcelona raamidesse ainsatki pealelööki (esimest korda sel hooajal üldse) ja tegi Real Sociedadi karistusalas ainult neli pallipuudet!

Täiesti erakordne, sest isegi kaotades on statistiline üleolek reeglinaa Barcelona päralt. Real Sociedad tunneb ilmselt pettumust, et kohtumist ei võidetud, sest lisaks statistilisele üleolekule asuti mängu 53. minutil Willian Jose väravast juhtima, ent Lionel Messi viigistas kuus minutit hiljem.

Barcelona koperdamine tähendab, et Madridi Reali edu La Liga liidrina on tiitlikaitsja suhtes juba kuus punkti. Barcelonaga sama palju ehk 27 punkti on kogunud Sevilla. Madridi Atletico jääb neist maha kolme ja Real Sociedad nelja punktiga.