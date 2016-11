USAs õppiv ja treeniv kergejõustiklane Grete Šadeiko on suhtes NFLi mängija Robert Griffin IIIga ning eestlanna andis sotsiaalmeedia vahendusel täna teada, et paar langes varguse ohvriks.

Šadeiko oli Griffini leivaisale Cleveland Brownsile kaasa elamas mängul New York Giantsi vastu, mille Clevelandi klubi kaotas 13:27. Türil sündinud kaunitari kallim platsil ei käinud, sest taastub õlatraumast.

Mänguareenilt mängijatele ja nende perekondadele mõeldud parklagaraaži naastes selgus aga kurb tõsiasi: nii Šadeiko kui Griffini autosse jäetud rahakotid olid krõbisevast puhtaks tehtud. Siiski ei tohiks vargus paarile kuigi suurt jälge jätta, sest Griffin teenib tänavuse hooaja eest veidi üle 6,3 miljoni euro.

So you valet your car for a @Browns game and come back to all of you and your boyfriends money being gone from the wallets🤔🙄