Eesti käsipallikoondislase Dener Jaanimaa koduklubi MT Melsungen pääses EHF-i karikasarjas grupifaasi, kui alistas otsustavas kvalifikatsiooniringis Horvaatia klubi HC Zameti kahe mängu kokkuvõttes 66:43.



Korduskohtumise võitis Melsungen kodus 32:20. Jaanimaa oli 4 tabamusega paremuselt kolmas väravakütt.



Andris Celminši tööandja Gorenje Velenje jäi kolmandasse kvalifikatsiooniringi pidama, kui jäi kahe mängu kokkuvõttes 56:58 alla Berliini Füchsele. Avamängu kaotas Velenje 24:29 ja kordusmängu 32:29 võidust ei piisanud, et edasi pääseda.



Saksamaa kõrgliigas alistas Mait Patraili tööandja Hannover-Burgdorg kodus HSC 2000 Coburgi 29:28. Hannover on suutnud liigatabelis viiendaks kerkida. Meeskonnal on kaheksa võitu ja viis kaotust. Kohtumise vähem mänginud Melsungen on viie võidu ja seitsme kaotusega 11. kohal.



Saksamaa esiliigas oli eestlaste klubidest ainsana võidukas Karl Roosna tööandja Esseni TUSEM, kes oli võõrsil 29:26 parem HSG Konstanzist. Roosna väravaid ei visanud.



Jürgen Rooba viskas kaks väravat, kui Nordhorn-Lingen kaotas Lufwigshafen-Friesenheimile 23:26. Janar Mägi jäi nullile, kui EHV Aue jäi 23:25 alla Wilhelmshavenerile.



Nordhorn-Lingen on tabelis 7., Essen 14., vigastatud Karl Toomi meeskond Neuhausen 16. ja Aue 17. kohal.



Mikk Pinnonen viskas ühe värava, kui Islandi meistriliiga liider Afturelding viigistas kodus Akureyriga 23:23. 13 kohtumisest 19 punkti teeninud Afturelding edestab Haukarit kolme silmaga.



Martin Johannsonil ei õnnestunud kätt valgeks saada, kui tema leivaisa Bukaresti Steaua kaotas linna derbis Dinamole 19:22. 13 kohtumisest viis võitu, kolm viiki ja viis kaotust kogunud Steaua on 14 meeskonna seas 7. kohal.



Soome kõrgliigas võitis Siuntio Ardo Puna kolme ja Taavi Tibari ühe tabamuse toel AIFK-d 32:27. Valdar Noodla viskas ühe värava, kui Helsingi Dicken viigistas HIFK-ga 34:34. Sten Toomla kuuest väravast ei piisanud, et GrlFK-d päästa 30:39 kaotusest Vantaa Atlasele. Dicken on tabelis kolmas, GrlFK viies ning Siuntio seitsmes.