Eesti aja järgi täna hommikul kella 5 paiku kukkus Kolumbias alla lennuk, mille pardal olid teiste seas Brasiilia kõrgliiga jalgpalliklubi Chapecoense pallurid. Praegu teada olevatel andmetel elas õnnetuse üle viis inimest 81st, nende seas kolm vutimeest.

Kui reeglina on traumad ja mängukeelud ebameeldivad asjad, siis vahel mitte. Twitteris levib foto klubi riietusruumi kogunenud kolmest mängumehest, kes traagilisest võistlusreisist just ülalnimetatud põhjustel koju jäid. Pilt räägib enda eest...

The Chapecoense players who didn’t make the trip to Colombia sit in shock back in their locker room in Brazil. Devastating image #ForçaChape pic.twitter.com/Tksw9tzkYy