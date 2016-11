Tervet maailma tabas täna šokk, kui Kolumbias kukkus alla lennuk 81 inimesega, kelle hulgas oli ka Brasiilia kõrgliiga jalgpalliklubi Chapecoense liikmed. Raskel päeval avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ka FIFA president.

"Täna on jalgpallile väga, väga kurb päev," sõnas Infantino rahvusvahelise jalgpalliliidu pressiteate vahendusel. "Kolumbia lennuõnnetus on šokeeriv ja traagiline. Praegusel raskel ajal on meie mõtted hukkunutega, nende pere ja sõpradega."

Viimase info kohaselt elas õnnetuse üle kuus reisijat, kelle hulgas on ka kolm jalgpallurit - kaitsjad Alan Luciano Rushel ja Helio Hermito Zampier Neto ning väravavaht Jackson Ragnar Follman. Ellu jäid ka meeskonnaliikmed Ximena Suárez ja Erwin Tumiri ning ajakirjanik Rafael Valmorbida.

"FIFA saadab kõige südamlikud kaastunded Chapecoense klubi fännidele ning tervele Brasiilia jalgpallikogukonnale ja meediaorganisatsioonidele," sõnas Infantino.

Lennuk oli teel Boliiviast Kolumbiasse, Medellini lennujaama, kuid kohaliku meedia teatel tabas raudlindu elektrikatkestus, mis tingis õnnetuse. Lennuk kukkus alla Eesti aja järgi kella 5 paiku.