Inglismaa ajaleht The Telegraph väidab, et Londoni Chelsea jalgpalliklubi maksis ühele oma endisele noormängijale, et too ei avaldaks sünget saladust: süüdistuse kohaselt kuritarvitas Chelsea peaskaut Eddie Heath noorukit 1970. aastatel seksuaalselt.

Seni meedias nimetuks jäänud endine noormängija soovis saladust avalikustada viimase kolme aasta jooksul, kuid Chelsea maksis talle, et pallur suu kinni hoiaks. Lisaks mängijale ei tohtinud süüdistusi päevavalgele laduda tema perekond ega advokaadid.

Heath töötas Chelsea peaskaudina üle kümne aasta ning on tänaseks surnud. 1966. aastal Inglismaaga MMi võitnud Geoff Hursti sõnul veetis Heath väga palju aega oma kabinetis ning talle meeldis kooliealistele mängijatele süüa valmistada.

Chelsea teatas eile õhtul, et on palganud erapooletu õigusbüroo uurimaks 1970. aastatel klubis töötanud tänaseks surnud inimest. Ehkki Londoni tiim uuritava nime ei maininud, on Telegraph kindel, et tegemist on Heathiga.