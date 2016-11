Pärast vormel 1 hooaja viimast etappi on palju kritiseeritud Lewis Hamiltoni taktikat, kus mees võttis hoo maha ning lasi konkurendid endast lähemale lootuses, et Sebastian Vettel ja Max Verstappen suudavad Hamiltoni meeskonnakaaslasest Nico Rosbergist mööduda, mis oleks F1-tiitli andnud just britile. Nüüd võttis sõna ka kolmekordne vormel 1 tšempion Jackie Stewart.

77aastase briti sõnul võib Hamilton vahel olla kui väike baleriin ehk käituda lapsikult või tujutseda. "Lewis eiras meeskonnakäske, ent andke andeks: kui sulle makstakse 30 miljonit eurot palka, siis pead tegema seda, mida ülemused ütlevad," arvas Stewart ESPNi vahendusel.

Vormelimeedias on olnud juttu ka Hamiltoni karistamisest tema tööandja Mercedese poolt ning Stewart usub, et karistus peaks olema piisavalt karm briti ohjes hoidmiseks.

"Ta on varemgi käske eiranud ning kui ta seda jätkab, on Mercedese ainus võimalus Hamilton vallandada. Lewis sõidab aastas vaid 21 korda võidu. See pole ju midagi suurt," ütles aastatel 1969, 1971 ja 1973 F1-meistriks tulnu. Stewarti hinnangul võib Mercedes Hamiltonile määrata suulise hoiatuse või rahatrahvi.