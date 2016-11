Venemaa jäähoki kvaliteedimärgis pole kunagi olnud vajadust kahelda ning homme ja pühapäeval peetakse Tallinnas mängud, millest kõrgetasemelisemaid pole siin kunagi nähtud. Tondirabas uisutavad jääle KHLi staarid eesotsas sarja valitseva meistriga.

Magnitogorsk ei kuulu Venemaal just suurlinnade hulka, tegemist pole isegi oblastikeskusega ning inimesi elab seal umbes sama palju kui Tallinnas, kuid hoki mõistes on tegemist tõelise metropoliga. Metallurgi nime kandev klubi on valitsev Gagarini karikavõitja ehk KHLi meister. Sama trofee saadi ka aastal 2014 ning käesolevalgi hooajal hoitakse Idakonverentsis liidrikohta.

Eesti huvilised näevad tipphokit tänu aastaid KHLis mänginud Riia Dinamole, kes peab siin kaks kodumängu: reedel Metallurgi ning pühapäeval Tšeljabinski Traktori vastu. Mitmel varasemal aastal tugevate keskmike sekka kuulunud ja play-off’i pürginud lätlased asuvad sel hooajal Läänekonverentsis 34 mängust kogutud 9 võidu ja 29 punktiga selgelt viimasel kohal. Idas on Metallurg saanud 36 kohtumisega kokku 77 ja viiendal kohal asuv Traktor 59 punkti.

Kes on aga suuremad staarid, kellele homsed õnnelikud piletiomanikud kaasa saavad elada?