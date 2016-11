Korvpalliliigas NBA jätkab fantastilises hoos Oklahoma City Thunderi mängujuht Russell Westbrook, kes möödus läinud ööl ühes arvestuses paljude arvates praegusest maailma parimast korvpallurist LeBron Jamesist.

Nimelt kogus Westbrook Thunderi lisaaja 126:115 võidumängus Washington Wizardsi vastu 35 punkti (visked väljakult 35/12), 14 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu. See on tema neljas järjestikune kolmikduubel ning terve hooaja üheksas. Ühtlasi oli see ka tema karjääri 46 ning sellega möödus LeBron Jamesist, kellel on 45.

Tonight Russ passed LeBron in career triple-doubles



Larry Legend is next, then Wilt 👀 pic.twitter.com/Fwz2H1Bkew — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 1, 2016

Eelmise hooaja parimaks uustulnukaks valitud Karl-Anthony Towns viskas New York Knicksi vastu küll 47 punkti, kuid tema koduklubi pidi kodusaalis vastu võtma mõru 106:104 kaotuse. Külalistele andis võidu Carmelo Anthony tabav kahene 2,3 sekundit enne lõppu. Meie lõunanaaber Kristaps Porzingis oli Knicksi resultatiivseim 29 punktiga.

Teised möödunud öö tulemused:

Boston Celtics - Detroit Pistons 114:121

Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 120:105

Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 90:96

Denver Nuggets - Miami Heat 98:106

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 87:94

Phoenix Suns - Atlanta Hawks 109:107

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 131:109

Philadelphia 76ers - Sacramento Kings jäi ära, sest kohtunike arvates polnud mängijatele piisavalt turvaline.