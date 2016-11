Hyundai tutvustas neljapäeval Monzas esimese meeskonnana järgmise aasta WRC masinat ja piloote.

Järgmisel hooajal kasutatakse uut i20 masinat, mida on võrreldes eelmistega tehtud aerodünaamilisemaks. Rida väiksematele muutustele on samuti suurenenud ka jõuallikka võimsus - 2016. aastal oli WRC autol 300 hobujõudu, tuleval hooajal aga 380. Lisaks on veel auto muutunud palju kergemaks.

Testidega alustati juba 2016. aastal ning praeguseks on masin läbinud üle 6000 testikilomeetri, millele lisandub veel oluliselt enne jaanuaris peetavat Monte Carlo rallit.

Hyundai on üks meeskondadest, kes ei jahi valitsevat maailmameistrit Sebastian Ogieri enda ridadesse. Sõitjateks on hispaanlane Daniel Sordo, belglane Thierry Neuville ning uusmeremaalane Hayden Paddon.