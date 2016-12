Täna Eestis esimestena kõrgeima treenerikutsetasemeni jõudnud treenerid Matti Killing ja Rein Ottoson on rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kelle sportlased on nende kõrget kvalifikatsiooni läbi tiitlivõistluste medalivõitude korduvalt ka tõendanud.

Eliittreeneri kutsetase antakse oma ala tippekspertidele, kellel on maailmatasemel kutsealased tipposkused ja -teadmised ning kes on tegutsenud treenerina kestvalt ja akadeemiliselt kõrgtasemel.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on Eesti esimeste eliittreeneri kutsetasemete väljaandmise hetk märgilise tähendusega. „Kõrgeima kutsetaseme on välja teeninud treenerid, kelle töö on mõjutanud mitmeid põlvkondi ja kelle osas saab täie kindlusega öelda, et nad on oma erialal maailma tipptasemel professionaalid," lausus Sõõrumaa pressiteate vahendusel.

"Nähtav osa Matti Killingu ja Rein Ottosoni edukast tegevusest treenerina on sportlaste ja võistkondade võidetud tiitlivõistluste medalid. Samas on mõlemad mehed pikki aastakümneid panustanud südamega ka Eesti spordi järelkasvu arengusse ja Eesti spordi juhtimisse ning on olnud ka rahvusvahelisel areenil nõutud eksperdid. Usun, et eliittreenerid Killing ja Ottoson on läbi oma seniste tegevuste ja saavutuste suurepärasteks eeskujudeks ning nende edu innustab edasi pürgima paljusid Eesti treenereid," ütles Sõõrumaa.

Eliitreener Matti Killing ütles, et tegu on suure au ja tunnustusega. "Oma 50aastase treeneritöö kogemuse juures olen püüdnud alati järgida põhimõtet, et tehtud töö oleks jätkusuutlik. Treeneritöös tähendab see sportlase potentsiaali hindamist pikemas perspektiivis kui üks või kaks hooaega. Vastavalt sportlase vanusele tuleb talle anda oma ülesanne ja seada mõistlikud eesmärgid.

Kui eesmärgiks on tipptulemused täiskasvanute klassis, siis tuleb seda kõike arvesse võtta juba noorte treenimise juures. Leian, et oma tööd tuleb teha nii, et keegi saaks selle ühel hetkel üle võtta - et oleksid olemas sinu töö jätkajad. Seda saab saavutada läbi kogemuste järjepideva jagamise ja uue põlvkonna tegijate usaldamise,“ rääkis Killing.

Allar Raja, Kaspar Taimsoo ja Matti Killing. (Tiina Kõrtsini)

Eliittreener Rein Ottoson tänas südamest niivõrd erilise tunnustuse eest. "Minu treeneritöö aluseks on olnud õppimine. Läbi kogu treenerikarjääri olen püüdnud kõigilt oma kolleegidelt nii purjetamises kui ka teistelt spordialadelt õppida," sõnas ta.

"Manitsen oma treeneritest õpilasi, et kedagi kopeerida või matkida ei tohiks. Iga treener peab leidma oma lähenemise, mis toimib. Kellegi teise jäljendamine ei vii tippu. Igast süsteemist on võimalik leida mingi iva, mis just sinu spordialal ja sinu sportlaste puhul võiksid olla tõhusaks abiks.

Edu aluseks spordis on järjepidevus, kannatlikkus ja leidlikkus rakendada õigel ajal ja kohas metoodikat, mis tulemuseni viib. Olen õnnelik, et mul on tervist ja võimalusi ka pensionärina Eesti purjetamise ja spordi arengule jätkuvalt kaasa aidata,“ ütles Ottoson.

Rein Ottoson (Eesti Olümpiakomitee)

Treeneritele annab Eestis kutsetaseme Eesti Olümpiakomitee. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK koostöös spordialaliitudega moodustanud kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Eestis on kehtiva kutsetunnistusega treenereid 3402, kellest kaheksanda tasemega on nüüdsest 2, seitsmenda tasemega 181, kuuenda tasemega 689 ja viienda tasemega 1026 treenerit

Eliittreenerite lühitutvustus

Matti Killing – pikaaegne Eesti sõudetreener, Eesti sõudekoondise peatreener.

Panustanud treenerina Eesti sõudmisesse aastakümneid. Ehitanud üles Eesti ühe suurima sõudeklubina Pärnu Sõudekeskus Kalevi ning juhendanud sadu sportlasi.

Hetkel on Killing Eesti sõudekoondise peatreener ning tema juhendamisel saavutas paarisaeru neljapaat koosseisus Allar Raja, Tõnu Endrekson, Andrei Jämsä, Kaspar Taimsoo Rio de Janeiro olümpiamängudel pronksmedali.

Silmapaistvamad tulemused treenerina:

1992 Barcelona OM: Roman Lutoškin, Priit Tasane paarisaeru kahepaadil 4. koht;

2007 Alla 23-aastaste MM: noormeeste kaheksapaadi kuldmedal;

2009 MM: Kaspar Taimsoo ja Allar Raja paarisaeru kahepaadil pronksmedal;

2010 Londoni OM: paarisaeru neljaapaadi 4. koht;

2013 ja 2014 MM: paarisaeru neljaapaadi 5. koht;

2015 MM: paarisaeru neljapaadi pronksmedal.

2016 Rio de Janeiro OM: paarisaeru neljapaat pronksmedal

Rein Ottoson – pikaaegne Eesti purjetamistreener