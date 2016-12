Võistkondade peatreenerid Pep Guardiola ja Antonio Conte pole kunagi juhendajatena vastamisi läinud, kuid mängijatena kohtusid Itaalias ligi kümne aasta eest. "See oli nii kaua aega tagasi," meenutas Guardiola. "Mäletan, et mängisin ta vastu ja lõin värava. Olen elus Contega kord-kaks rääkinud."

Vähene isiklik kokkupuude ei takista aga Guardiolat ametivenda kiitmast. "Conte on praegu maailma paremaid peatreenereid. Ta oli suurepärane Torinos ning töötas Itaalia rahvuskoondisega fantastiliselt. Pole vahet, kas tegu on Seria A või koondisega, sest tema tugevustest saad suurepäraselt aru."

Cityi lootsi kiitused ei peatu ainult sellega ning ta läheb isegi kaugemale: "Võib olla ta ei alustanud siin parimate tulemustega, aga nad on võitnud viimase seitse mängu. Neile on löödud ainult üks värav. See näitab, kui tugeva meeskonnaga on tegu.