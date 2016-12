NFL

Cincinnati Bengals ja Philadelphia Eagles on praeguseks mänginud teist veerandit üle viie ja poole minuti ning Bengals juhib 10:0! Cincinnati kaitse on püsinud väga hästi ning Eagles proovis just ka väravalööki, mis ei tabanud. Hunt on täna korralikult väljakul veetnud, kuid millegi erilisega pole silma paistnud.



Bengalsi rünnak pole AJ Greenita isegi väga saamatu olnud. Söötjal Andy Daltonil on olnud hea päev (söödud 10/7, kokku 130 jardi) ning skooritud on üks touchdown ja väravalöök.