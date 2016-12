Mis on Eesti šansid? | Suured. Saksamaa paikneb maailma edetabelis seitsmendal positsioonil ehk Eestist koha võrra kõrgemal, aga reaalselt see nende tase pole. Maailma edetabel koostatakse kahe eelmise MMi tulemuste põhjal ja Saksamaa kõrge asetus on seotud nende 2012. aasta neljanda kohaga. 2014 aga veerandfinaali ei pääsetud ja jäädi üheksandaks.

Mis on mängus? | A-alagrupi kolmas koht. Eesti kaotas eile Šveitsile 4:8 ja Saksamaa Soomele 1:12. Homme kohtub Eesti Soome ja Saksamaa Šveitsiga. Mõlemad saavad korraliku litri. Seega paneb just tänane matš paika, kes saavutab A-alagrupis kolmanda koha ja väldib seeläbi eeldatavat veerandfinaali kaheksakordse maailmameistri Rootsiga (A-alagrupi kolmandat ootab eeldusel, et kaheksandikfinaal võidetakse, veerandfinaalis B-alagrupi teine ehk Läti, Norra või Tšehhi).

Kes on Eesti võtmemängija? | Kaitsja Victor Öberg. Rootsi kõrgliigaklubisse Team Thorengruppen SK kuuluv Öberg on Eesti esiviisiku mängujuht, kes peab targa ja osava söödumänguga ründetriole Andreas Wöiduma – Patrik Kareliusson – Patrik Markus võimalusi looma.

Ma ei tea saalihokist midagi, ammugi mitte Saksamaa saalihokikoondisest. Kes on selle kõige ässam liige? | Ässad puuduvad, aga esiviisiku kaitsja Ramon Ibold on meeskonna üks kandetalasid. Kevadisel MM-valikturniiril kogus ta 9 (7+2) resultatiivsuspunkti, mis on kaitsja kohta kõva sõna.

Kui kõva Saksamaa saavutuste poolest on? | Eestist parem. Kui meie meeskonna parim tulemus on 2010. aasta MMi 7. koht, siis Saksamaa saavutas 2012 neljanda koha, mida võimaldas neile Läti, kes esmalt alagrupis Tšehhi alistas, aga siis veerandfinaalis sakslastele üllatuslikult kaotas. Eesti on Saksamaad edestanud kolmel MMil - 2008, 2010 ja 2014.

Saksamaa kohad MMidel: 8. (1996), 8. (1998), 9. (2000), 8. (2002), 8. (2004), 10. (2006), 11. (2008), 10. (2010), 4. (2012), 9. (2014).

Kuidas meil Saksamaa vastu seni on läinud? | Saldo on plussis. Esimest korda kohtuti 1995. aasta EMil (seoses MM-ajastu algamisega 1996 lõpetati saalihokis EMide läbiviimine) ja Eesti võitis 3:0. Järgmine kord kohtuti 2000 B-divisjoni poolfinaalis ja 3:1 võidu võttis Saksamaa (koosseisu kuulus ka praegune peatreener Argo Kungla). 2010 MMi alagrupiturniiril võitis Eesti 6:3 ja 2014 sügisel Lätis peetud kontrollturniiril tehti 3:3 viik.

Eelnev ei rahulda kaugeltki mu saalihokinälga, kirjuta veel midagi põnevat! | Rahvusvaheline Saalihokiliit (IFF) on Saksamaad aastate jooksult igast asendist ja igal võimalikul moel poputanud (näiteks on MMi võistlussüsteeme aegade jooksul muudetud alati Saksamaale sobival moel, aga see on kindlasti juhus…), sest arvatakse, et õitseng Euroopa juhtivas riigis avaks saalihokile mitmeid uusi perspektiive.