Nõmme Kaljul teatas täna, et klubi pikendas lepingut väravavahi Vitali Telešiga, mis jätab 33-aastase jalgpalluri tiimi veel vähemalt kaheks aastaks.

“Mul on väga hea meel jätkata klubis, kus olen juba viis aastat mänginud ning selle ajaga peaaegu 179 liigamängu kirja saanud. Muidugi on tähtsam meeskonna edu, kuid kui kõik läheb hästi, olen kindlalt mänginud ning treenerid on mind usaldanud, peab loomulikult rahule jääma,” sõnas Teleš Nõmme Kalju kodulehe vahendusel.

Kui 33-aastaselt mõtlevad paljud profimängijad juba lõpetamisele, siis Telešit näeb palliplatsil veel aastaid. “Osad väravavahid mängivad koguni 40-aastaseks saamiseni seega vanus kindlasti takistus ei ole. Aga seni, kuni tunnen, et tervis, tase ja motivatsioon lubavad mängida tipptasemel, kavatsen edasi mängida. Ja mul on väga hea meel, et minu karjäär jätkub just Nõmme Kaljus,” avaldas puurivaht.