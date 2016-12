Kristo Saage teatas täna, et on lahkumas Valga korvpallimeeskonnast ning on suure tõenäosusega liitumas TLÜ/Kaleviga. Meeskonna treener Raido Roos oleks selliste asjade käiguga igati rahul.

"Initsiatiiv on tema poolt tulnud ja meile väga sobival ajal. Mina kui treener väga loodan, et see läheb läbi," teatas Roos.

"Siis ei pea kedagi väljast tooma ja arvan, et see tõstab isegi meie väikest publikuvi," tõi Kalevi treener välja positiivset. Eilse seisuga on meeskonnast lahkunud ka üks kahest välismaalasest Jahmal Jones, kelle otsene asendaja Saage olla võikski.

"Eks ta nii ongi. Samal ajal kui Jahmal meil mängis otsisime koguaeg täiendust. Kui nüüd peaks õnneks minema, et selle Eestist saame, siis see on väga okei."

Hetkel veel siiski Saage osas midagi kindlat pole, kuid läbirääkimised käivad ning selgus peaks majja saama hiljemalt nädala lõpuks. "Ei tahaks enne palju öelda, kui asjad selged," sõnas veel abitreeneri rollis olev Roos.