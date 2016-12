Liverpooli peatreener Jürgen Klopp otsustas oma hoolealuseid veidi turgutada ning sõitis meeskonnaga kaheks päevaks Barcelonasse. Et reis veelgi õpetlikum oleks, vaadati Camp Noul, kuidas FC Barcelona Meistrite liigas Borussia Mönchengladbachi 4:0 võiduga kostitas.

