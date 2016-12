Katari spordiajakiri Doha Stadium Plus intervjueeris kohalikku rallisõitjat Nasser Al-Attiyahit, kes nentis, et 2017 MM-hooajaks on plaan A temast ja tiitlikaitsjast Sebastien Ogierist koosnev Volkswageni tiim.

Teatavasti on Ogier rallipilootide turul ripakil pärast Volkswageni meeskonna otsust MM-sarjast 2016. aasta hooaja järel eemale tõmbuda. Otsus tuli aga nõnda ootamatult, et meeskonna tuleva hooaja Polo võistlusauto oli sama hästi kui valmis ja Al-Attiyah üritab kasutada ära oma mõjuvõimu ning paksu rahakotti, et see tuleval hooajal siiski rajale tulla.

"Qatar Holdingul on Volkswagen Grupis korralik osalus (Wikipedia andmeil 17 protsenti – toim) ja nad üritavad veenda Volkswagenit, et WRC sarjast loobumise otsust muudetaks ja tippkonkurentsis sõitmist jätkataks kahe sõitjaga. Kui kõik läheb hästi, saavad sõitjakohad mina ja Sebastien," avaldas Al-Attiyah, kes on kahel korral kroonitud maailmakuulsa Dakari ralli võitjaks. Lisaks on ta 2014 ja 2015 maailmameister WRC2 arvestuses ja Londoni olümpia pronksimees jahilaskmises.