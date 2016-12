Euroopa korvpalliliit FIBA Europe loosis täna Prahas alagruppidesse tuleva aasta suvel MMi eelkvalifikatsioonis osalevad meeskonnad. Loosimisel esimesse tugevusgruppi kuulunud Eesti sai enda vastasteks Makedoonia ja Kosovo.

"Usun, et tegu on meie jaoks jõukohase alagrupiga," sõnas Prahas viibiv korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi pressiteate vahendusel. "Hõisata pole midagi, aga ka kurvastada pole põhjust. Oleks võinud paremini ja ka kehvemini minna. Kosovoga mängisime küll kaks korda suvel, aga me ei tea täpselt nende löögijõudu tuleva aasta augustikuus."

Kokku moodustati neli alagruppi (kolm kolme- ja üks neljaliikmeline), kust igaühest pääseb edasi kaks paremat. Mängitakse 2.-19. augustini.