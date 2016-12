"Kuna treeningutel reilid iga kord õnnestusid, siis võtsin üsna rahulikult, et küll õnnestub võistlusel ka," võttis Kelly teise võistlusosa eel valitsenud emotsiooni kokku. Esimesel laskumisel kolmest hüppas Kelly aga ühest takistusest kogemata sootuks üle ja soovitud punktid jäid saamata. "Ja kui ma teisel runil kukkusin, või noh, see veidi ebaõnnestus, siis enne kolmandat olin pisut närvis, kuna ei teadnud kas konkurendid teevad mu tulemuse üle või mitte."

Lõpuks pääses Kelly üle noatera – Maggie Voisini viimane laskumine oli kohtunike hinnangul väärt 84,33 punkti. Sellega jõudis ta Kelly’st vaid 0,33 punkti kaugusele, ent mööda ameeriklanna ei pääsenud. Seega oli Kelly juba enne viimast sooritust esikoha kindlustanud. "Kui nägin, et olin võitja, siis sain juba (pingevabalt) sõita,“ rääkis Kelly, kes tegigi just oma viimasel laskumisel enda päeva parima skoori ning edestas Voisinit lõpuks 6,01 punktiga.

Järgmise võistlusena on Sildarul kavas jaanuaris Aspenis toimuvad X-mängud, kus tiitel samuti kaitsmist vajab. Dew Touri võit andis märku, et kuigi Kelly panustas suvel ohtralt ka oma rennisõiduoskuste parandamisse, pole ta pargirajal konkurentidele lõivu maksnud. "Aga on raske öelda, kui hea täpselt olen, sest päris paljusid teisi polnud kohal," nentis Sildaru, et Dew Touri tulemustele tuginedes põhjapanevaid järeldusi teha ei saa. Kogu tõde peaks selguma X-mängudel.