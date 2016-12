Täna peeti jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaalpaaride loosimine ning esimeses play-off voorus saame näha mitmeid põnevaid vastasseise.

Kõige õnnetumana tunneb ennast ilmselt kogu Arsenali leer, kes sai taaskord vastaseks Müncheni Bayerni, kellele taha on varemgi play-off´is komistatud. Täpsemalt viimase viie aasta jooksul kolmel korral. Ühtekokku on Arsene Wenger pidanud viimasel kuuel järjestikusel hooajal just esimeses ringis vastase paremust tunnistama.

Teatavasti loositi vastamisi alagruppide võitjad teiste kohtadega, tingimusel, et sama riigi meeskonnad vastamisi minna ei saa.