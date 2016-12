Prantsusmaa laskesuusatajale Jean-Guillaume Beatrix'le jääb tänane Nove Mesto MK-etapi meeste 15 km ühisstart ilmselt eluks ajaks meelde, sest ta mängis oma poodiumikoha erakordselt kurioossel moel maha.

Nimelt tabas Beatrix viimases püstitiirus, nagu ka eelnevas kolmes, kõik viis märki ning pidanuks koondisekaaslase Martin Fourcade'i järel teisena viimasele kolmele suusakilomeetrile minema, ent lahkus lasketiirust kümnendana.

Kui võistluse ajal valitses ka ETV kommentaatorite seas segadus, siis nüüdseks on selgunud, et Beatrix läks ühele 150 meetri pikkusele trahviringile, sest arvas, et lasi viimase lasu mööda.

"Olin kindel, et lasin viimase mööda," põhjendas 28aastane prantslane kodumaa meediale. "Märgid vajavad siin kuskil poolt sekundit, et alla kukkuda, kuid ma ei võtnud vaevaks vaadata, kuhu mu lask läks. Tegin halva lasu ega väärinud toda tabamust."

Clean shooting for Beatrix, but he went to the penalty loop! #NM16 pic.twitter.com/vUn0iMR4UO — IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2016

Üleliigsed 150 meetrit nurjasid prantslaste kaksikvõidušansid ning kukutasid ainsa võistlejana kõik 20 märki tabanud Beatrix'i lõpuks 13ndaks. Kaotust Fourcade'ile kogunes 41,8 sekundit (ühe trahviringi läbimine võtab umbes 20 sekundit).