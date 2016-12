Tallinnas lõppesid täna Euroopa meistrivõistlused välkmales, mille võitis Vene tippmaletaja Dmitri Andreikin 22 punktiga (26 partiist). Eestlaste kõrgeima tulemuse tegi 27. kohale tulnud Kaido Külaots 17,5 punktiga.

Eelmine Euroopa meister välkmales, Azerbaidžaani maletaja Rauf Mamedov sai teise koha 20,5 punktiga. Kolmandale kohale tuli Valgevene maletaja Sergei Žigalko 19,5 punktiga.

Dmitri Andreikin (Oleg Hartsenko)

Tänavu võistluseid korraldanud Eesti Maleliidu juhatuse esimehe Hendrik Olde sõnul tegid Eesti maletajad EMil tubli tulemuse. „Võistluste tase oli väga kõrge, kohal oli tõeliselt väärikas seltskond maailma tippmaletajaid," sõnas Olde pressiteate vahendusel. "Kuid meie maletajad suutsid head taset näidata – Külaots tuli kõrgele kohale ning ka teine Eesti esimaletaja Ottomar Ladva tegi väga korraliku tulemuse, jõudes 17 punktiga 39. kohale."

Eestis esimest korda toimunud male Euroopa meistrivõistlused on üks lõppeva maleaasta „Paul Keres 100“ tippsündmuseid. „Meil on hea meel, et maleaasta raames oli Eestil esmakordselt võimalus võõrustada Euroopa meistrivõistluseid kiir- ja välkmales. Võistluste korraldamine sujus igati hästi, mis annab lootust, et ka edaspidi toimub Eestis sedavõrd kõrgetasemelisi malevõistlusi,“ rääkis Olde.

Euroopa meistrivõistlustest kiir- ja välkmales võttis osa 550 maletajat 28 riigist, nende hulgas ka üle 75 malesuurmeistri. Eestist osales võistlustel üle 150 maletaja. Euroopa meistrivõistluste auhinnafond oli üle 30 000 euro.