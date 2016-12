Edasine, nagu me teame, on juba ajalugu. Tänak teenis 2015. aastaks taas pääsu M-Sporti, tänavu võistles küll sõsarmeeskonna Dmack ridades, ent uuest hooajast jahib taas esindustiimi värvides koos neljakordse maailmameistri Sebastien Ogieriga MM-sarjas rallivõite.

Tänaku vahendatud diil

Grossi ammune ohverdus pole Tänakul meelest läinud. Sel nädalal andis saarlasest ralliäss intervjuu ERRi spordiuudistele, kus avaldas: "Mille üle mul endal hea meel on – minu enda auto, millega sel aastal MMil sõitsin, on juba varsti teel Eesti poole, ning Georg ja Raigo hakkavad sellega järgmisel aastal Eesti meistrivõistlustel sõitma."

"Eks olen juba pikemat aega mõelnud, et võiks jälle sõitma hakata ja kuna Otil on M-Spordis nõnda head suhted, siis saime väga hea diili," rääkis Gross. Jaanuaris 34. sünnipäeva tähistav mees rõhutab, et vana toetuse eest ta Tänakult midagi tasuta ei saa: "Me ikka ostame auto. Aga Oti teene selle saamises on suur. Niipalju kui mina tean, siis suurem osa neist masinatest (2017. aastal sõidetakse WRC sarjas tuttuute autodega ehk vanad võistlusmasinad enam tiimidele väärtust ei oma – toim) müüdi maha juba Portugali ralli seisuga ehk sisuliselt kevadel. Et üks auto niimoodi alles jäeti oli suuresti Oti teene."

MÄNGUASI: Ott Tänaku tänavust Ford Fiesta RS WRC autot näeb tuleval aastal Eesti teedel. (Dmack)

Gross saab Eestis istuda masinasse, kus on liitreid higi valanud just sõbrast tipp-piloot. See omab mõistagi omaette emotsionaalset rolli. "Nii palju, kui olen Otti tundnud, oleme alati panustanud ja uskunud tema võimetesse maailma tipus läbi lüüa. Nüüd on tema enda jaoks raskeim töö, kui ta järgmisel aastal taas tehasemeeskonnas sõitma hakkab, alles ees, aga toetajatele on kõige keerulisem periood selja taga," räägib Gross, siiras uhkusenoot hääles.

Naaseb ka Mõlder

Kaarti hakkab Grossile lugema sama mees, kes istus tema kõrval ka 2013. aastal – Raigo Mõlder, kes viimastel hooaegadel lugenud kaarti Tänakule. "Kui hakkasine mõtlema tagasitulekule, siis olid kaardilugejate valikus Kuldar Sikk ja Martin Järveoja (Tänaku uus partner – toim). Siis ma veel ei teadnud, et Raigo mõtleb isiklikel põhjustel, ilmselt seetõttu et pole üldse kodus saanud olla, Oti kõrvalt lahkumisele. Muidugi oli ta Raigo mu esimene valik ja ta oli nõus Eestis edasi võistlema."

2011. aasta Lõuna-Eesti ralli, millest hiljem sai Rally Estonia. Gross oli sealgi oma Focusega väljas. (JOOSEP MARTINSON)

Gross ei välista, et 2017 võib korduda sama stsenaarium kui 2013 ehk ta võidab kõik osaletavad kodused etapid ja kroonitakse suveräänselt meistriks. Samas näevad fännid üle aastate Eesti teedel WRC masinat, mis juba omaette präänik. "Kui hakkasin tagasitulekut kaaluma, siis eks sellele sai ka mõeldud, et vaadates ralli populaarsust Eestis, siis Ott hoiab rahvusvahelisel tasemel huvi kõrgel, aga eestisiseselt on seis nutune," nendib Gross. Nüüd näeb taas rallidel WRC autot ning loodetavasti võtavad sellega mõõtu N-rühmast välja langenud Mitsubishi Lancer Evo 9 põhjal ehitatavad uued ja võimsamad prototüüp-autod, mis võik publikule pakkuma ohtralt närvikõdi.