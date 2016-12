Täna õhtul kohtuvad Merseyside'i derbis Ragnar Klavani koduklubi Liverpool ja Everton. Vastasseis on tuline ning Eesti jalgpallikoondislase tiimikaaslane Divock Origi ootab matšist lausa sõda.

Origi eelmine derbi Evertoni vastu lõppes kurvalt, kui teda vigastas kaitsja Ramiro Funes Mori. Juba too matš 20. aprillil oli tuline ning Belgia koondislane ei oota esmaspäevasest lahingust midagi muud.

"Sellest tuleb sõda," vahendab The Guardian 21-aastase jalgpalluri öeldut. "Lähme kohtumisele vastu positiivse mõtlemisega. Tahame kohtumist võita, teame, et see pole lihtne ülesanne. Tegu on ka derbiga, mis teeb mängu eriliseks ning ka tervele klubile on see suur ja tähtis mäng. Peame selleks õigesti valmistuma."

Pärast Fune Mori karmi sissesõitu neljaks nädalaks palliplatsilt eemale jäänud Origi ei soovinud uuest vastasseisust argentiinlasest kaitsjaga väga rääkida. "Mõningaid asju lihtsalt juhtub. Tulin tagasi tugevamana ning pean arenemist jätkama. Funes Mori saatis mulle isiklikult sõnumi. Ootan väga järgmist kohtumist. Ma ei tea, kes Evertonilt mängivad, aga olen väga motiveeritud."

Evertoni ja Liverpooli kohtumine algab Eesti aja järgi kell 22.