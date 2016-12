Aastast aastasse kostab üha rohkem arvamus, et Eesti sport on haigutamapanevalt igav. Kuid seda kipuvad rääkima inimesed, kellel puudub ülevaade suurest pildist. Meil on palju nii-öelda kiiksuga sündmusi, mis ei tähenda ilmtingimata midagi halba. Õhtulehe sporditoimetus valis tänavu näiteks aasta peksupoisi, ärapanija, spordihullu, aga ka kirjaniku ja sarikatkestaja.

Aasta peksupoiss – Eesti jalgpallikoondis

Kõnekäänd ütleb: aastad pole vennad. Spordis peab see halastamatult paika. Kui mõni hooaeg tagasi unistasid kõige ustavamad jalgpallifännid võimalusest, et Eesti koondis kordab Läti saavutust ja jõuab EMi finaalturniirile, siis tänavu toodi ultraoptimistid pilve piirilt alla. Laskumiskiirus ei olnud tavapärane 9,8 m/s, vaid see paisus nii suureks, et vastu maad prantsatades tekkis pirakas auk, millest väljaronimine võtab kõvasti aega. Mäletatavasti kaotas Eesti meeskond Portugalile 0:7, Bosnia-Hertsegoviinale 0:5 ja Belgiale 1:8. Eriti piinlik oli viimati nimetatud allajäämine. Sellist keretäit pole pärast Eesti taasiseseisvumist olnudki. Nii võib irvhammastel jääda mulje, et jalgpallis on veerand sajandit raha põletatud.

Palvetamisest üksinda kasu pole... (Toomas Tatar)

Aasta sarikatkestaja – Grit Šadeiko