Ott Tänak alustab 2017. aastat uue kaardilugejaga – Raigo Mõlder otsustas liignõudvalt MM-karusellilt maha astuda ja teda asendab uues Ford Fiesta WRC masinas Martin Järveoja.

"Oleme neli testipäeva koos sõitnud ja enne Monte Carlot on plaanis veel üks test. Iga kilomeeter, mille autos koos läbime, tuleb kindlasti kasuks, aga mingi põhi on juba olemas ja Montes saab kiiresti sõita küll," rääkis Järveoja, kui kaugel uue partnerluse klapitamine on. M-Sport tiimi eesootava hooaja esisõitja on Sebastien Ogier, kes saanud masinas istuda aga vaid paaril testipäeval ja seetõttu ongi valitseva maailmameistri autoga sinasõbraks saamine meeskonna praegune peaeesmärk.

Tänakul on kõvad testikilomeetrid all juba masina arendusfaasist ja tegelikult ei pea ta nullist alustama ka koostööd Järveojaga. "2013 sõitsime koos ja see oli väga edukas." 2012. aastal MM-sarjas debüüthooaja teinud Tänak jäi järgmisel hooajal lepinguta ning kihutas Subaru Imprezal koos Järveojaga Eesti meistrivõistlustel. Koos võideti ka N-rühma meistritiitel. "Seetõttu ma ei kardagi, et ei peaks midagi õnnestuma. Me tunneme teineteist piisavalt hästi, et kõik asjad saaksid lahendatud ja koostöö oleks edukas," lisas kaardilugeja.

N-rühma masinast WRC autosse istumine oleks aga hiiglaslik samm. Õnneks on Järveojal vahepeal kogemusi ka S2000 ning R5 masinatelt, seda peamiselt Karl Kruuda kõrvalistmelt. "Suures plaanis on Karli ja Oti legendid üsna sarnased, aga eks lõpuks ongi need pisikesed nüansid, mis teevad koostöö perfektseks. Ükski sõitja ei ole robot. Kõigil on oma lähenemine."

Kuidas kooslus Tänak-Järveoja Ogierile ja Julien Ingrassiale vastu võiks saada? Kaardilugeja ennustab: "Otti teades ta kellelegi midagi lihtsalt ei anna. Kindlasti üritab ta Ogieril kandadele astuda ja võib-olla aasta lõpus omandatud tarkuse pealt ka teda edestada."