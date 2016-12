Max Verstappen: "See oli kunagi päris ammu – kiiver kardisõiduks. Ma olin väga rahul."

Kuningliku vormelisarja F1 ametlik koduleht küsis hooaja viimasel võidukihutamisel Abu Dhabis praegustelt ja endistelt sõitjatelt, millised on olnud nende parimad kuuse alt leitud jõulukingid. Vastuseid tuli seinast seina.

Romain Groesjan: "Ma endale tehtud kinkidest ei teegi eriti välja, aga mulle meeldib oma lastele asju leida. Jõulud on pärast kahe lapse sündi muutunud palju erilisemaks."

Carlos Sainz: "Minu esimene motokrossiratas."

Red Bulli sõitja Daniel Ricciardo: "Alles paar talve tagasi (2011 – toim) ülendati mind täpselt jõulude aegu Toro Rossosse."

Tulevane McLareni teine piloot Stoffel Vandoorne: "Ilmselt Pokemoni mängukaardid."

Force Indias kihutama hakkav Esteban Ocon: "See tuli just praegu: mul on järgmiseks hooajaks leping olemas!"

Pascal Wehrlein: "See oli nooruses, kui ma sain uue Playstationi koos vormelimänguga."

Valtteri Bottas: "Kui olin kuue või seitsme aastane, sain jõuludeks uued võidusõidukingad."

Niko Hülkenberg: "Minu esimene kart, mille mu vanemad mulle kinkisid, kui olin seitsmeaastane."