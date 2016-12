Aasta lõpp on kokkuvõtete ja meenutuste tegemise aeg. Nädalake ja veidi enam on seda 2016. aastat veel jäänud ning usun, et suuremad juhtumised korvpallis on tänaseks seljataga. Millised olid minu jaoks säravaimad sündmused? Reastan need kronoloogilises järjekorras.

Viimase kümnendi jooksul olid alatise soosiku Moskva CSKA fopaad Euroliiga Final Fourides muutunud lihtsalt legendaarseteks. Nüüd juhiti Istanbuli Fenerbahce vastu enne viimast veerandit 16 punktiga, kuid lõpuminutil jäädi kaotusseisu ning vaid kapten Viktor Hrjapa suur ründelauapall aitab jõuda seisuni 83:83 ja lisaajani. See vabastab armeelased pingetest ning nad võidavad 101:96. Suur serblane Željko Obradovic oli enne seda võitnud peatreenerina kõik kaheksa Euroliiga finaali, nüüd kaotas ta oma õpilasele Dimitris Itoudisele.

20. mai, Rapla tähistas teist aastat järjest pronksmedalit!

Rapla korvpallivaimustus on lihtsalt armas! Umbes 6000 elanikuga linnakeses pole probleem kossumänguks tuhatkond huvilist saali saada. Kaks kevadet järjest on võetud magus medal ning on liigutav näha, mida see linna korvpallisõpradele tähendab. "Tänavune medal tuli raskemalt, eelmine on armsam – ikkagi siin esimene," ütles peatreener Aivar Kuusmaa.

27. mai, Tartu peatreener Gert Kullamäe istus finaalmängu ajal stoilise rahuga pingil

BC Kalev/Cramo juhtis finaalseeriat 3:1, tegi viiendas mängus kohe vahe sisse ja võitis 81:54. Kõige hämmastavam kogu loo juures oli asjaolu, et Kullamäe lihtsalt istus pingil ja vaatas kõike pealtnäha tuimalt pealt.

"Lootsin ja arvasin, et ses olukorras on üks võimalik käik jääda ise rahulikuks. Proovisin tuua endas esile kardinaalse muudatuse ja lootsin, et see muudab ka mängijaid. Võib-olla nad vaatavad: ahah, treener on rahulik, ja muutuvad enesekindlamaks. Püüdsin oma olekuga meeskonnale sisendada, et meil ei ole paanikat, saime kolmandas mängus ju seeriasse tagasi," rääkis Kullamäe mõni päev hiljem pikas intervjuus Õhtulehele.

"Võitlesin iseendaga, 40 minutit. Abitreener Toomas Kandimaa küsis kõrvalt: millal sa püsti tõused? Vastasin, et ei tõusegi, ega teinud seda. Päeva lõpuks võin öelda, et ka see ei toiminud. Arvan, et sel päeval poleks ükski asi aidanud. See meeskond oli murdunud enne mängu, kuigi proovisin igasuguseid nippe."

19. juuni, Cleveland Cavaliers tuli 1:3 kaotusseisust NBA meistriks

(AFP / Scanpix)

Golden State Warriors oli püstitanud skooriga 73-9 NBA põhihooaja rekordi ning oli raske näha, et keegi saaks neile ka play-off'is vastu. Finaalis Clevelandiga asutigi ette 3:1, liiati peeti järgmine mäng kodus. Ent siis juhtus ime: soosik ei saanudki enam ühtegi võitu, LeBron James viskas omade parimana järjest 41, 41 ja 27 punkti, lisaks pani otsustava mängu lõpus Andre Iguodalale eikusagilt välja ilmudes võimsa kulbi, Cavs võitis võõrsil 93:89 ja tähistas klubi ajaloo esimest meistritiitlit.

8. august, Siim-Sander Vene liitus Nižni Novgorodiga

Vene oli kolm aastat kuulunud Euroliiga klubi Kaunase Žalgirise hingekirja, kuid jäänud küllalt episoodilist mänguaega saavaks vahetusmeheks. OIi selge, et miski pööre tuleks teha ja sellest soovist rääkis ka mees ise. Nižni Novgorod oli just paras maandumispaik - mängib tugevates sarjades (VTB Ühisliiga, EuroCup), olemas on meeskonnasisene konkurents, samas Venel ka võimalus põhimeheks tõusta. Nagu hooaeg on näidanud, on ta võimalusest kinni haaranud ja kuulub peatreener Arturs Štalbergsi usaldusisikute hulka. Pole paha, siit annab edasi minna.

13. august, Brasiilia ja Argentiina hingemattev duell Rio olümpial

(AFP / Scanpix)

Lõuna-Ameerika naabrite mäng tähendab sealmail sõda - ka korvpallis. Meeskondade kaptenid Marcelihno Huertas ja Luis Scola pöörduvad enne mängu suisa publiku poole palvega end viisakalt ülal pidada - tulevat kõigest mäng, mitte sõda. Aga milline mäng! Unustamatu võitlus, viimase sekundi viigikolmene, kaks lisaaega, staaride superpartiid. Lõpuks jääb Argentiina peale 111:107, kangelasteks kerkivatele Andres Nocionile (37 p, 11 lp) ja Facundo Campazzole (33 p, 11 rs) nõuab võitjate kuulsaim mees Manu Ginobili monumenti!

19. august, Serbia murdis olümpia poolfinaalis Austraalia

(AFP / Scanpix)

USA on USA ja võtab oma järjekordse olümpiakulla. Poolfinaal Hispaania vastu võideti küll ainult 82:76, kuid mäng oli kogu aeg nende kontrolli all. Päeva naela oodati teisest paarist, Rios väga sümpaatselt esinenud Austraalia ja Serbia mängust. Kuid Serbia võitis poolaja 35:14, ilusat ja nauditavat korvpalli mänginud Austraaliat ei tundnud keegi äragi! Serblaste juhendaja Sasha Djordjevic oli koos abilistega teinud nii hiilgava kodutöö, et vastase kõik ettevõtmised nulliti. Lõpuks liiguti finaali skooriga 87:61, tegemist oli ühe nauditavama taktikalise esitusega.

31. august, Eesti koondis alustas EM-sarja kindla võiduga Valgevene üle

Kui Eesti koondis suvel kokku sai, selgus, et pool eelmisel aastal Riias EMil mänginud satsist on puudu. Lõpuks jäi eemale koguni seitse meest, lisaks ei saadud USAst kätte Rauno Nurgerit - ehkki ta pidanuks mõistetavalt esmalt oma koondiseküpsust tõestama. Kontrollmängud olid kulgenud üle kivide-kändude, kaotati isegi Küprosele. Suurt lohutust ei toonud kodune nelja rahvuse turniir. EMi peaproovis tümitati Reinar Halliku kümne kolmese toel Albaaniat ja see vabastas meeskonna kammitsaist. Uued mehed ei põdenud ning Rain Veidemani 32 punkti ja Martin Dorbeku viie kaugviske toel tehti ohtlikule Valgevenele tuul alla tulemusega 81:62!

17. september, Tartu publik tänas koondist pärast Poolalt saadud 31-punktilist sauna