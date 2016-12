"See polnud takistuseks, paljudele tundus kogemus väga huvitav. Tänaseks päevaks on inimesed aru saanud, et siin saab erinevate tegijatega tuttavaks, sõpradeks ning terve päeva saab vahetada muljeid," selgitas Raja.

Võistluse lõpplahendus jäi siiski viimasele alale – rippumisele. Sõudjatel Tõnu Endreksonil ja Kaisa Pajusalul oli Arusaare-Mäe alistamiseks vaja ühte punkti ning nähes, et maadlejad on võistluselt väljas, asusid juba võidu üle rõõmustama.

"Meil oli kerge loogikaviga. Kui Tõnu kuulis, et maadlejad on maas, lasi ta end ka lõdvaks ja tuli alla, aga pärast hakkasime mõtlema, et üks punkt oli ju ikkagi vahet!" muheles Pajusalu, kes viimati võistles pea poolteist aastat tagasi. "Lubasin endale, et võtan osa sellest, mis on lõbus ja mis pole kuskilt otsast vastumeelne. Loomulikult tekib võistlustel hasart ja tahaks täiega panna, kuid veele ma siiski tagasi roni," muigas ta.