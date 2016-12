Venemaa Suusaliit kinnitas, et seoses Sotši olümpiamängudel võetud dopinguproovidest manipuleerimise kahtlusega ajutise võistluskeelu saanud kuue suusataja sekka kuuluvad olümpiamedalistid Aleksander Legkov ja Maksim Võlegžanin.



Lisaks on Rahvusvaheliselt Suusaliidult (FIS) ajutise võistluskeelu saanud Jevgeni Belov, Aleksei Petuhhov, Julia Ivanova ja Jevgenia Šapovalova. Neist Belov, Legkov ja Võlegžanin plaanisid osaleda 31. detsembril algaval Tour de Ski'l, kus neid aga starti ei lubata.



Legkov ja Belov üllitasid kurja avalduse, kus rõhutavad, et isegi kui nende dopinguproovid on nende teadmata avatud, ei saa seda neile süüks panna ega ette heita. "Proovide sanktsioneerimata avamine ei tähenda automaatselt, et proov oleks positiivne," seisab Legkov ja Belov avalduses.



Legkov ja Võlegžanin võitsid Sotši olümpial meeste 50 km sõidus vastavalt kuld- ja hõbemedali, mis asetati nende kaela lõputseremoonial.