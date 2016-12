Tsirkuseartist Vello Vaher hindab eelkõige pereväärtusi. 2014. aastal Eestimaa spordihingeks valitud mees tõdes nüüdki Spordiaasta Tähtede galal, et tema tänavused spordisündmused on seotud tema lastega. Uueks aastaks on tal aga varuks intrigeerivad trikid! "Eelkõige vaatame elu läbi oma perekonna silmade,“ selgitab Vaher ning asub spordiperekonna aastat meenutama. "Minu tütre Endla pronks EMilt,“ tõstab Vaher esimesena esile 24aastase oma tütre, kes tõusis fitnessi Euroopa meistrivõistlustel poodiumile. "Loodan ka, et mu tütar Lembi hakkab uuesti teivast hüppama. Üks tütardest (Lemme - toim.) käis ka batuudihüpete juunioride EMil, kuid temal veel nii hästi ei läinud,“ tunnistab papa, hääles siiski uhkusenoot. Samas ei jäänud Vello tütardele tegude poolest põrmugi alla. 52aastane akrobaat osales maailmakuulsas telesaates „America's Got Talent“, kust ta pääses mitmest voorust imetluse ja kiituse saatel edasi. Tänini tundub talle endale uskumatu, kuidas kõik alguse sai.

"Helises minu kodune lauatelefon, kust ma tavaliselt mitte midagi ei kuule, ning teisel pool toru üritas keegi mulle inglise keeles midagi selgeks teha. Väga palju ma temast aru ei saanud, kuid lõpuks selgus, et ameeriklased leidsid mind ise üles! Alguses ütlesin isegi ei, sest olin nii-öelda tuha alla vajunud, kuid nädala jooksul võtsin väljakutse vastu!“ Paraku katkes võistlus Vaher jaoks kohtunike otsusega poolfinaali lävel. Sellele vaatamata trikitas lõbus meesterahvas end paljude inimeste südamesse ning ka jõulude ajal peeti teda heade soovidega meeles. Jõuluvanale lähenes Vaher salmi lugemise asemel veidi teisiti. "Ütlesin, et jälgige mind Facebookis, Twitteris ja Instagramis. Vaadake järele, mida tegin - mis ma siin enam luuletust loen või laulu laulan!“ Vaher tunnistab, et ka lastel läksid seepeale näod särama. "Kõik naersid ja ütlesid, et õige tegu! Väga lõbus oli!“ Estonian athletes awarding ceremony @endlavaher @lembivaher @aitavaher #spordiaastatähed2016 #athletes #sport #family #model #fitness #style A photo posted by Vello Vaher (@vellovaher) on Dec 27, 2016 at 2:55pm PST