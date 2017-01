Olukord on naeruväärne. Uudis, et Šmigun-Vähi Torino olümpiamängudel antud dopinguproovidest on leitud „kahtlasi molekule“, kui kasutada suusanaise enda eelistatud väljendit, tuli välja Sotši olümpiamängude avatseremoonia eel. Aasta oli siis 2014. Otsust, kas Šmigun-Vähist saab igavesest ajast igavesti dopingupatune ja ta jääb kahest olümpiakullast ilma, pole tänaseni. Väidetavalt jõudis vastavasisuline kaasus oktoobris spordikohtusse, ent lahendist pole kuulda kippu ega kõppu. Loodetavasti selgub tõde tänavu, sest parem õudne lõpp kui lõputa õudus.

Meie vollemehi ootab ees hirmtihe suvi, kui mängitakse nii MM-valiksarjas kui Maailmaliigas. Suve lõpetuseks ootab sinisärke veel ka Poolas toimuv EM-finaalturniir ja kuigi alagrupp võõrustajate, serblaste ja soomlaste näol raske, on meie mehed näidanud, et väljakutsed võetakse sirge seljaga vastu. 2015. saadi eestlaste jaoks ajaloo kolmandal EMil seni parim ehk 11. koht. Loodetavasti ei lähe tänavu kehvemini.

Klavan vs kuld ja kard

Ragnar Klavan näitab oma oskusi jalgpallimaailma absoluutses tipus! (AFP/Scanpix)

Ragnar Klavani endine koduklubi FC Augsburg Saksamaal kõige kõrgemas mängus kaasa ei löönud. Nüüd esindab keskkaitsja aga maailmakuulsat Liverpooli ja sellega kaasnevad ka teistsugused ootused. Juba on meeskond, sealjuures Klavani värava toel, jõudnud välja Inglismaa liigakarikasarja poolfinaalidesse ning tiitlikonkurentsis jätkatakse ka maailma rahakaimas meistrisarjas Premier League’is. Juba sel nädalavahetusel alustatakse mängudega ka Inglismaa karikavõistlustel. Kas Klavani Eesti ja Hollandi meistrimedaleid sisaldav auhinnakapp saab tänavu lisa?

Kanter vs Kupper

Kui 2016 oli kergejõustiklastel EMi ja OMi näol kaks võistlust, kus sai medaleid võita, siis tänavu on seis lihtsam – ainsaks mõõdupuuks augustis toimuv MM. Kumb Eesti kettaheitetippudest jääb Londonis peale – kas vanameister Gerd Kanter või ülinapilt Rios medalita jäänud Martin Kupper? Esikuuikusse mittejõudmise puhul võitjat välja ei kuulutata!

Kanter ja Kupper vaatavad pika pilguga, kuidas kaks sakslast Rios Eesti teise OM-medali röövivad. (Viljar Voog)

U18 korvpallikoondis vs B-divisjoni esikoht

Eesti korvpalli tulevikulootused mängivad tuleval suvel kodusaalis U18 B-divisjoni EMil. 201 võitsid needsamad noormehed Sofias U16 B-divisjoni turniiri ning koduseinte pakutava lisapõrke toel võiks sama korrata ka vanuseaste kõrgemal.

Rasmus Mägi vs MM-finaal

Rahva hääl andis 2016. aasta parima meessportlase Kristjani Rio OMi finaalis end Eesti rekordiga 48,40 kuuendaks jooksnud tõkkejooksja Rasmus Mägile. EMil toonuks see tulemus kuldmedali, ent seal Mägi põrus ja jäi pidama poolfinaali. Kumb stsenaarium kordub Londoni MMil?

Rasmus Mägi karjääri teine Kristjan. Särav sooritus MMil oleks vundamendiks kolmandale. (Alar Truu)

Kelly Sildaru vs OM-pilet(i pinge)

Pyeongchangi taliolümpiamängud lähenevad hirmuäratava kiirusega ning freestyle-suusatamises teenivad nii pargi- kui rennisõidus sinna pileti 24 naist, kes kogunud 2016. aasta 1. juulist 2018. aasta 21. jaanuarini enim MK-punkte. Et Kelly Sildaru saab vanuse tõttu MK-sarjaga liituda alles tuleval talvel, on konkurentidel tema ees suur eelis ja seetõttu peab meie medalilootus saama head punktid kirja kõigil MK-etappidel, kus ta enne OM-tähtaja kukkumist osaleda saab. 2017. aasta sees peetakse neist esialgse kalendri järgi kaks – augustis Uus-Meremaal ning detsembris USAs.

Ott Tänak vs skandinaavlased

Kui hea on täpselt M-Sporti 2017. aasta võistlusmasin? Tõde hakkab vaikselt selguma juba paari nädala pärast. (M-Sport)

Ideaalses maailmas näitab Ott Tänak uhiuue Ford Fiesta WRC (pildil) roolis 2017. aastal koha kätte ka neljakordsest maailmameistrist meeskonnakaaslasele Sebastien Ogierile. Aga oodata seda temalt ei saa. Küll aga võiks Eesti esipiloot olla hooaja kokkuvõttes parim Põhja-Euroopast pärit ralliäss. Selleks tuleks edestada Toyotasid roolivaid Juho Hännineni ning peamiselt Jari-Matti Latvalat ning alates Rootsi etapist Fordi roolis rallikarusellile naasvat Mads Östbergi.

Eesti jalgpalliklubid vs edu eurosarjas

Nõmme Kalju suutis mullu korrata Tallinna FC Levadia 2006. aasta saavutust, kui lülitas ühel eurohooajal konkurentsist kaks vastast. Vähemalt senise maksimumini küündimist tuleb Eesti jalgpalliklubidelt nõuda ka 2017. aastal. Kui valitseval tšempionil FC Infonetil on Meistrite liigas kahest vastasest jagu saada keeruline, siis Euroopa liiga esimeses eelringis asetatute sekka kuuluvad Levadia ja Kalju alustagu võistlust just selle sihiga. Kui emb-kumb hakkama saab, ongi duell võidetud. Teoorias võiks abi pakkuda ka FC Flora, aga 1) nad peavad eurosarjakoha lunastamiseks lootma, et karikasari lõpeb Infoneti või Kalju võiduga, 2) senise 21 eurohooaja jooksul on Flora suutnud alistada täpselt ühe vastase…

Ralf Aron vs F1 test

Aasta siis oli 2008 - Marko Asmer testimas Williamsi F1-meeskonna vormelit. (Vida Press)

Marko Asmer ja Kevin Korjus olid F1-unistusele lähedal, ent ust lahti murda ei õnnestunud. Järgmisena eestlasena sihib pääset kuninglikku sarja Ralf Aron, kes ihub oma teisel hooajal hammast F3 meistrivõistluste tiitlile. Kui talendikaks meie 18aastast noormeest peetakse, peaks viitama, kas mõni F1 tiim pakub Aronile võimalust oma autot testida – kõrge latt, aga unistada tulebki kõrgelt!

Loodetavasti on Ralf Aronil edaspidigi palju põhjust šampust pritsida! (Prema PowerTeam)

Suusaliit vs Team Haanja

Eesti suusaspordis puhkes eelmise aasta lõpus pretsedenditu tüli, kui Team Haanjasse koondunud murdmaasuusatajad, keda ühendavaks faktoriks võib pidada Mati Alaveri, esitasid alaliidule nii rahalisi kui ka isikulisi nõudmisi. Suusaliit on seni säilitanud diplomaatilise hoiaku, aga lepitust pole. Võib-olla ei ole tüli üks osapool sellest huvitatudki, sest kunagise status quo naasmist, kus kõik olid võrdsed, aga teatud seltskond teistest palju-palju võrdsem, pole Eesti suusaspordis ühestki otsast paista. Aga hoogsaid pealkirju pakub see duell 2017. aastal kindlasti! Sportlike tulemustega on lood ilmselt kehvemad.

Suusasprinterid vs poolfinaal

On aeg leppida sellega, et pikematel distantsidel meie murdmaasuusatajatel kõrgete kohtade või isegi punktide jagamisele enam asja pole. Küll aga pakkusid hooaja algul rõõmu meie sprinterid, ent poolfinaalide uks jäi veel lahti muukimata.

Anett Kontaveit vs tervis

Hoiame kõik koos pöialt, et Anett Kontaveidi tipputõus jätkuks. (AFP/Scanpix)

Eesti esireketiks kerkinud Anett Kontaveit kõnnib vapralt Kaia Kanepi jälgedes. Seda nii heas kui halvas – juba on teada, et vigastuse tõttu ei saa tennisepiiga kaasa lüüa aasta esimesel suure slämmi turniiril Austraalias. Kas praegu maailma edetabelis 111. kohta hoidev Kontaveit suudab varajaste tagasilöökide kiuste tõusta oma karjääri kõrgeimale (seni 73.) pügalale?

Jalgpallikoondis vs 9 punkti

Peatreener Martin Reimi kooliraha maksis vutikoondis Belgias, kus saadi 1:8 saun. Loodetavasti on õppetunnid saadud ja tuleval aastal võetakse MM-valiksarjas kohustuslikud võidupunktid: võõrsil Gibraltarilt ja kodus Küproselt. Ülejäänud kolm silma, tulgu need Küprosel, Kreekas või kodus Belgia/Bosnia vastu, jätame juba vutimeeste enda otsustada.

Heiki Nabi vs sissetallatud rada

Sellist heidet, millega kaotas Heiki Nabi Rio OMi pronksikohtumise, näeb raskekaalumaadluses haruharva (AFP/Scanpix)

Rio olümpiamängudel viiendaks jäänud Heiki Nabi läheb 2017. aastale vastu uutmoodi. Londoni OM-hõbe ja kaks MM-kulda tulid Henn Põlluste juhendamise all, ent nüüdseks on meeste pikaajalisele koostööle kriips peale tõmmatud ning 31aastane Nabi proovib välismaa treeneri, kelle nimi on jäänud veel saladuseks, käe all edukat karjääri jätkata. Loodetavasti toovad medalilisa nii EM Serbias kui MM Pariisis.

Robert Arrak vs NHLi draft