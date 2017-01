EM-valikturniiri võidukalt alustanud Eesti käsipallikoondise kojusõit Kosovost on teinud nii dramaatilisi kui ka juba koomilisi pöördeid. Lumesaju tõttu segi löödud reisigraafikus ollakse nüüd sealmaal, et Balkanilt on minema saadud ja koos pühapäevaste vastastega ehk Kosovo koondisega jõutakse loodetavasti täna Istanbuli kaudu Tallinna ning siis siirdutakse juba mängupaika Põlvasse.

Eesti koondise abitreener Martin Noodla jutustas Istanbuli lennujaamast: "Päris "lõbus" reis on seni olnud. Ei suudagi täpselt arvutada, kaua meil kojujõudmine lõpuks aega võtab - vist oma 36 tundi tuleb ära. Murphy seadused kehtivad ehk kui midagi saab untsu minna, siis see ka läheb.

Aga öeldakse ju, et mis ei tapa, teeb tugevamaks. Sellised poolikud ööd, pidevad stressiolukorrad, bussi- ja lennusõidud mõjuvad nii kehale kui vaimule laastavalt. Aga õnneks alustasime reisi hea emotsiooni ehk võidu pealt ja meeskond pole lasknud moraalil langeda.

Põlvasse jõudes tuleb välja puhata, laupäeva hommikul teeme lihastoonuse tõstmiseks kerge treeningu jõusaalis, võibolla lisame ka ujumise. Õhtul on kavas juba pallitrenn ja pühapäevaks oleme kenasti valmis. Ega vastastel lihtsam pole: Kosovo koondis alustas kell kolm öösel bussiga Skopjesse sõitmist, jäid samuti lumetormi kätte ja pidime lennukit kinnigi hoidma, et nad peale jõuaksid."