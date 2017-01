Korvpalli Euroliigas peeti eile neli 16. vooru kohtumist. Keskses mängus alistas Madridi Real kodus 95:85 tiitlikaitsja Moskva CSKA.

Martin Müürsepa endine leivaisa alustas Euroliiga hooaega 12 võiduga 13 mängust, ent on pärast eilset saanud kolm kaotust järjest. Reali parimana tõi Sergio Llull 24 punkti, Jonas Maciulis toetas hispaanlast 20 silmaga. Llull viskas Euroliiga arvates ka kohtumise ilusaima korvi.

AGAIN. @23Llull goes ever deeper with his latest three-point heave.#7DAYSMagicMoment #RMBCSK pic.twitter.com/MluIREnSvE