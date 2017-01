Kolm neidu satuvad Pärnu rannas alasti päevitava mehe juurde.

Mees lamab selili, ajaleht näol.

"Minu mees see küll ei ole," teatab üks neist mehe poole piiludes.

"Ei ole, jah, sinu mees," on teine nõus.

"Kuulge, see pole ju üldse Pärnu mees," ütleb kolmas.



"Te olete täiesti terve," teatab arst tema juurde visiidile tulnud daamile.

"Aga ma soovitaksin teil siiski rohkem värskes õhus viibida ja talvel soojemalt riides käia."

"Mida arst sulle ütles?" küsib mees koju jõudnud naiselt.

"Ta soovitas mul suvel mere ääres puhata ja talvel naaritsakasukat kanda," vastab naine rahulolevalt.