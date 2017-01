Iga mõne aasta järel on ühel või teisel moel räägitud ideest taastada Eesti korvpallis superklubi – nii nagu 1990ndatel oli mänedžer Riho Sooniku veetud Tallinna Kalev, mis mõne aasta toimis ka klubide koondisena. Kas nüüdseks on ajad pöördumatult muutunud?

Eelmise nädala lõpus kutsus korvpallirahvast superklubi looma – alaliidu initsiatiivil ja kaasabil – Postimehe spordiajakirjanik ja korvpallitreener Peep Pahv. Õhtuleht uuris, kui laia kõlapinda see praegu üldse leiab. Aeg tähtsatest teemadest rääkimiseks on õige, sest korvpalliliit sai eelmise aasta lõpus uue presidendi ja juhatuse, kes peavad nüüd hakkama oma nägemusi ellu viima. Ning värske alajuht Jaak Salumets on üks neist, kes pikka aega rõhutanud, et meid on ainult 1,3 miljonit ning Eestil ei saagi korraga olla rohkem kui 12-15 ehk ühe meeskonna jagu tasemel mängijaid.

Salumetsa kannapööre?

Mida arvab Salumets praegu? Ta ei ütlegi esimese asjana, et superklubi tuleb taastada. „Peame selgeks tegema, mida tahame saada ja kuhu liikuda,“ kutsub Salumets sisuliselt korvpallirahvast üldisele arutelule. Ta lisab: „Jutt käib korvpalli tulevikust laiemas kontekstis: arutelusse tuleb kaasata riik, sponsorid, rääkida noorte üldisest arengust.“