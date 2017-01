Esmaspäeval ja teisipäeval Iirimaal, Dublinis kohtunud 19 riigi antidopingu-organisatsioonide juhid võtsid vastu ühisavalduse, kus soovivad Venemaa täielikku eemaldamist rahvusvahelisest spordielust.

Avaldus, millele kirjutas alla ka SA Eesti Antidoping, ütleb, et "McLareni raporti teisest osast ilmnenud tõenditesse tuleb suhtuda äärmiselt tõsiselt ning Venemaa spordiorganisatsioonid ei tohiks osaleda spordis, kuni on kasutusele võetud kõik vajalikud meetmed puhta spordi kaitseks (sh võivad Venemaa sportlased osaleda võistlustel nö neutraalse staatusega). Venemaale planeeritud rahvusvahelised võistlused tuleb mujale suunata, kuni on tagatud ausa spordi põhimõtted."

Dublinis viibinud SA Eesti Antidoping juhatuse liige Elina Kivinukk märkis, et kohtumine oli väga kasulik ja huvitav, sest toimus äärmiselt konstruktiivses õhkkonnas. "Oli tunda, et inimestel on reformidega tõsi taga. Arutati võimalusi, kuidas muuta testimist ja sellega seonduvat uurimist rahvusvahelistest alaliitudest sõltumatuks, peeti oluliseks, et WADA jälgiks McLareni raporti abil leitud tõendite ning juhtumite edasist käiku.