Visa saarlane Andi Noot püstitas täna Tallinnas 1500 m jooksus Eesti siserekordi 3.44,63, kuid EMi normist jäi pisut vajaka.

"Kui finišijoone ületasin, olin pettunud," rääkis Noot esimestest emotsioonidest. "Ma ei tulnud siia Eesti rekordit jooksma, eesmärk oli sise-EMi norm. Sellest jäi 0,63 sekundit puudu. Nüüd, kui etteastest on juba natuke aega möödunud, mõistan, et pisut võib ka rõõmustada."

Jänestena aitasid Noota Keio Kits ja Olavi Allase, kes vedasid 600 m ajaga 1.25. "Siis astusid mõlemad korraga ära, see ehmatas mind," lausub Noot. "Peaaegu tuhat meetrit jooksin üksinda. Ma ei kukkunud ära, võimu on, aga iga ringiga läks mõni kümnendik kaduma."

EMi normi tahab Noot uuesti jahtida jaanuari lõpus Prantsusmaal. "Loodan, et mu mänedžer Liina Tšernov saab mind sellele võistlusele peale," kiikas Noot lähitulevikku. "Euroopa poistega oleks huvitav joosta."

Noot on tänavu korralikult arenenud, hiljuti püstitas ta Eesti rekordi miilijooksus ja 2000 m jooksus. "Jah, edasiminek on toimunud, aga kõige tähtsamaks pean seda, et tervis on vastu pidanud," rõhutab Noot.