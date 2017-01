Eesti koondise keskväljamootor teeb Bialystoki Jagiellonias võimsat hooaega. Väravaküttide edetabelis hoiab ta poole hooaja järel kümne väravaga teist kohta, üheksa väravasööduga on ta vastava paremusjärjestuse liider. Kõige tipuks liigub Jagiellonia meistritiitli suunas.

Jaanuar pakub jalgpalliturul alati huvitavaid üleminekuid ning eriti tähtis on see kuu paljude Eesti koondislaste jaoks. Õhtuleht võttis ette mõned sinisärgid, kes uut klubi otsivad või kelle puhul üleminek õhus on. Kui näiteks vabaagendid Henri Anier ja Nikita Baranov tahavad lepingule võimalikult kiirelt alla kirjutada, siis järgmise aastani kestvaid kontrahte omavate Henrik Ojamaa ja Artur Pika puhul on õhus väiksed küsimärgid. Endiselt on lahtine ka Konstantin Vassiljevi tulevik.

Poola liiga parimate snaiperite vastu on alati jalgpallimaailmas huvi tuntud ning erand pole ka Vassiljev. Kõige tõenäolisemaks võib pidada võimalikke kosilasi Venemaalt, kuid kindlasti on 32-aastane poolkaitsja valmis kuulama ka muude klubide pakkumist.

Vassiljevi agent Jevgeni Novikov tunnistas Õhtulehele, et läbirääkimisi jätkatakse ka Bialystoki klubiga. Praegune leping kestab suveni ning hetkeseisu arvestades saaks Vassiljev sealt hooaja lõpus tasuta lahkuda. Klubi eesmärk on kindlasti superhoos poolkaitsjat endale hoida või tema müügist korraliku summa teenida.

Henri Anier

Henri Anier Eesti koondise särgis (Stanislav Moshkov)

Suvel Rootsi kõrgliigaklubi Kalmariga poole aasta pikkuse lepingu sõlminud ründaja tegi Allsvesnskanis kaasa üheksas mängus ja lõi ühe värava. Talvel otsustas Kalmar 26-aastase ründajaga mitte lepingut pikendada.

Nüüd otsib Anier uut klubi, kuid kindlasti ei ole tegemist lihtsa protsessiga. Kui Eesti jalgpallihuviliste jaoks on Anieri tugevused selged, siis viimaste aastate statistika kahjuks ründajale au ei tee. Klubisärgis tegi ta viimati korralikult skoori hooajal 2013/2014 Motherwelli särgis, kuid Erzgebirge Aue, Dundee Unitedi, Hiberniani ja Kalmari särgis sai ta kokku vaid kolm liigamängus löödud väravat.

Arvestades Anieri karjääri kulgu võib eeldada, et potentsiaalne uus tööandja võib tulla Skandinaaviast või Šotimaalt.

Ken Kallaste

Ken Kallaste lisati klubi poolt võimalike lahkujate nimekirja (ALAR TRUU)

Koondise äärekaitsjat seob Poola meeskonna Korona Kielcega kehtiv leping, kuid äsja teatas klubi, et eestlane on pandud võimalike lahkujate nimekirja. Siiski sõitis ta koos meeskonnaga Grodzisk Wielkopolskisse treeninglaagrisse.

Kallaste kuulus stabiilselt peatreeneri valikusse kuni oktoobrini, pärast seda pole ta kuigi palju mänguaega saanud. Detsembris mängis ta Poznani Lechi vastu ühe poolaja ääreründajana ning järgmises mängus Kallaste koosseisu ei kuulunud.

Samal ajal peavad klubi fännid teda korralikul tasemel mängijaks ja Poola liigas on mees endale nime teinud. Kui Korona temast tõesti vabaneda soovib, siis võib Kallaste järgmine klubi samast riigist tulla.

Enar Jääger

Enar Jääger taastub raskest vigastusest (LAURA OKS)

Universaalne kaitsja vigastas 11. mail Oslo Valeranga eest mängides põlve ja pole pärast seda enam jalgpalli mänginud. 32-aastane Jääger ütles Õhtulehele, et Valeranga ridades ta ei jätka, kuid isu jalgpalli mängida on suur.

Praegu teeb ta kodumaal jooksu- ja jõutrenne ning saab teatud harjutusi juba palligagi teha. Taastumine on läinud plaanipäraselt. Ja kui kõik nii jätkub, saab Jääger veebruaris täiskoormusega harjutada ning märtsis juba võistlusmängus osaleda.

Tuleviku kohta ei osanud ta muud lisada, kui et otsib variante ning mõistagi pole välistatud ka (ajutine) koduliigasse naasmine.

Andreas Vaikla

Rootsis medali võitnud Andreas Vailka otsib uut klubi (Stanislav Moshkov)

Eesti jalgpalli üks suuremaid tulevikulootusi käis Rootsi kõrgliigas Norrköpingu eest väljakul 13 mängus ja sai hooaja lõpus kaela ka pronksmedali. 19-aastane väravavaht avaldas ise soovi meeskonnast lahkuda ja ilmselt püüab ta leida mängupaika, kus saaks põhimehena väärtuslikke minuteid koguda.

Kuigi Vaikla tõusis Rootsi liiga parima tõrjeprotsendiga puurivahiks, siis pole tal kindlasti lihtne leida välisklubi, kes noores eestlases kohe oma esiväravavahti näeb. Ka siin võiks kõige potentsiaalsema sihtkohana näha Skandinaaviat, kuid tema agentuuril Trequartista Football Management on näidanud, et häid tutvusi on ka Poola, Tšehhi ja muude riikide suunal.

Nikita Baranov

Nikita Baranov viibib Tšehhis testimisel (Stanislav Moshkov)

Seni Florasse kuulunud keskkaitsja viibib testimisel Tšehhi kõrgliigas kuuendat kohta hoidvas Teplice meeskonnas. 24-aastane Baranov on Eesti koondise eest pidanud 16 matši ja tõusnud viimasel ajal Sinisärkide põhitegijate hulka. Tšehhi kõrgliiga on väga korraliku tasemega ning sealsed klubid näitavad head minekut ka eurosarjades. Baranovi jaoks on kindlasti tegemist väga hea võimalusega.

Artur Pikk

Artur Pikal on Batega pikk leping, kuid mänguaeg kuivas aasta jooksul kokku (LAURA OKS)

23-aastane endine levadialane sõlmis eelmise aasta alguses Borissovi Batega pika lepingu, mis kehtib kuni 2018. aasta lõpuni. Pikk tuli avahooajal Valgevene meistriks, kuid hooaja käigus tema mänguaeg vähenes. Lõpuks sai äärekaitsja kirja 17 mängu ja 1231 minutit.

Valgevene spordiportaal pressball.by spekuleerib, et klubi võib kaaluda Pika müümist. Samas näitab Eesti koondislasega sõlmitud pikk leping, et temas nähakse klubi jaoks tulevikutegijat.

Sergei Mošnikov

Värske Eesti meister Sergei Mošnikov võib siirduda Kasahstani (Stanislav Moshkov)

Infoneti Eesti meistriks tüürinud poolkaitsja vastu tuntaks venekeelse ERRi andmetel huvi tuttavast Kasahstanist. Varem on ta Kesk-Aasia suurriigis esindanud Kyzylorda Kaisari ja Kostanay Toboli meeskondi.

Martin Reimi käe all sai ta sügisel mänguaega ka Eesti koondise eest ja lõi MM-valikmängus Gibraltari võrku värava.

Markus Jürgenson

Markus Jürgenson loodab esimese välislepingu teenida (ALAR TRUU)

Floras legendiks tõusnud äärekaitsja on lepinguta ja kiikab välismaa poole. 29-aastane mees on seni terve karjääri Eestis mänginud ning nüüd on kätte jõudmas viimased hetked, et korralikku välislepingut püüda.

Kui see plaan peaks ebaõnnestuma, siis kindlasti tunnevad tema vastu huvi mitmed Eesti tippklubid.

Henrik Ojamaa

Kas Henrik Ojamaa suudab Hollandis usalduse tagasi võita? (Heiko Kruusi)

25-aastase mehe CV on kirju. Profijalgpallurina on ta mänginud kaheksas välisriigis ja 11 klubis. Suvine üleminek Hollandi kõrgliigas mängivasse Go Ahead Eagelsisse tuli pigem üllatusena, kuna varem pallis Ojamaa Austria tugevuselt teisel liigatasemel.

Eagelsis algas kõik hästi: Ojamaa sai mänguaega ning lõi ka kauni värava. Sügisel langes ta kindlalt varumeheks ja seni on ta väljakul käinud vaid kuues matšis. Lisanduvad kaks mängu karikasarjas.

Ojamaa leping kestab 2018. aasta suveni, kuid ründav poolkaitsja on intervjuudes alati rõhutanud, et tema jaoks on mänguaeg oluline. Seega jääb valik: kas otsida endale uut tööandjat või proovida Eagelsis usaldus tagasi võita. Hollandi kõrgliigast tugevamal tasemel mängib praegu eestlastest vaid Ragnar Klavan, kes kannab Inglismaal Liverpooli särki.

Võimaliku ülemineku puhul ei saa Ojamaa puhul midagi välistada, üllatavaid klubivahetusi on varemgi ette tulnud. Kevadel ja suvel tundis tema vastu huvi näiteks Austraalia klubi Sydney FC.

Sander Puri

Maailmarändur Sander Puri kiikab taas piiri taha. (MATI HIIS)

Aastaid piiri taga mänginud Puri naasis eelmisel hooajal kodumaale ja aitas Nõmme Kalju medalini. Praegu treenib mees küll Kaljuga, kuid ühtegi kehtivat lepingut tal pole. Seni kaheksat erinevat välisklubi esindanud äärepoolkaitsja kiikab taas piiri taha.

Ilja Antonov