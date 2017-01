"Minu kõrvu jõudis selline jutt, et oli koosolek, kus mõlemad klubid avaldasid, et neil on oma ambitsioonid II liiga (tugevuselt neljas liiga - M.T.) võistkonnaga," lausus Piiroja telefonitsi Õhtulehele.

Sisuliselt pole see muud, kui ajas kuus aastat tagasi minek, sest aastal 2011 moodustatud linnameeskond võttis toona üle just Vapruse liigakoha. Nii PJK esindaja Aivar Kuningas kui nüüdseks hingusele läinud linnameeskonna president Raio Piiroja kummutavad kõlakad, et lahku mindi tüliga.

"Kuna mängijaid juurde muretseda ei saa, pole mõtet seda asja linnameeskonna nime all pidada. Et nii PJKl kui Vaprusel on huvi hästi mängida 2. liigas, siis mängijaid lihtsalt ei jätku.

Eelmisel aastal oli PJK selge kannataja, sest enamus mängijaid oli PJKst," jätkas Piiroja. "PJK duublis oli mõnikord trennis ainult kuus inimest, sest ülejäänud olid linnameeskonna trennis."

Piirojat ei seo enam Pärnu Premium liiga satsi ehk Vapruse klubiga miski. Tema jätkab oma tegemisi Pärnu Jalgpalliklubide liidus, kuid teadis nii palju öelda, et enamus mullu linnameeskonna särgis mänginud PJK poisse peaks ka tänavu meistrisarjas platsile tulema.

"Võib-olla Vaprus suudab mõne mängija juurde tuua, aga neid võimalusi on Pärnu linnas väga raske leida. Pigem on konkreetselt oma noortega minek. See aasta tuleb väga raske. Aga vahel on nii, et tuleb noored vette visata, ehk hakkavad ujuma," ohkab Piiroja.

"Eelmisel aastal saime Pärnu mõistes väga korraliku eelarve kokku, aga ikkagi võitlesime liigasse püsimajäämise nimel."

Lõppeks, on's otsus mõistlik, et ühed ajavad ühes linna otsas oma asja ja teised teises otsas oma? "See on selles suhtes loogiline, et pidanuks varem või hiljem nii minema," sõnab endine Eesti koondise keskkaitsja.