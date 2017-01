Eesti – Türgi käsipallikohtumises nägi silmatorkavat pentsikut intsidenti, kui külaliste 35aastane tagamängija Ramazan Döne pidi matši pooleli jätma rebenenud särgi tõttu.

Kohtumise neljandal minutil töötlesid Eesti kaitsjad Dönet nii intensiivselt, et mehe särk rebenes täiesti puruks. Vahetusvormi türklastel võtta polnud ja nõnda pidigi Döne mängu pooleli jätma, sest käsipallireeglid ei luba varianti, kus protokolli tehtaks märkus, et mängija jätkab teise numbri all.

Üks Türgi tehnilise personali liige asus küll Döne vormi marukiiresti kinni õmblema, ent esimese poolaja jooksul ta tööga valmis ei saanud. Oleme ausad, ega töö lihtsamate kilda kuulu. Teiseks poolajaks oli aga särk terve ja Döne platsil tagasi.

Olgu öeldud, et kui Dönega sarnane saatus peaks tabama mõnda Eesti koondise mängijat, midagi hullu ei sünniks, sest kõigi meeste jaoks on varuvormid olemas.